La Asamblea de Podemos apuesta por Jesús Amador como candidato a la Alcaldía de Huelva

La militancia cierra filas en torno a su líder local, que es el único aspirante en el proceso de primarias

Podemos ya tiene a su candidato a la Alcaldía de Huelva en las próximas elecciones municipales del 26 de mayo. Se trata del actual concejal de Participa Huelva, Jesús Amador, el único que aspira a ello en el proceso de primarias abierto por la formación morada para la elección de su candidatura en la capital, que concluirá este miércoles 6 de febrero.

Los inscritos, como este partido llama a sus militantes, ratificarán así una designación que ya cuenta con el respaldo de la Asamblea Local de la organización, en la que ha habido consenso para que el también secretario local del partido sea el único candidato en este proceso participativo.

La dirección local de la formación convocó a su 'militancia' con el objetivo de avalar a todo aquel que quisiera presentarse a las primarias, según ha destacado, en declaraciones a diariodehuelva.es, el propio Amador, pero los asistentes a la asamblea han cerrado filas en torno al líder local de los anticapitalistas, como se conoce a la facción de Podemos que lidera Teresa Rodríguez.

No obstante, aún no está claro que el actual concejal de Participa Huelva vaya a ser candidato a la Alcaldía, pues, aunque es la apuesta clara de Podemos para ello, la formación morada no se presentará a las elecciones como tal, sino a través de una confluencia con Izquierda Unida (IU) y, probablemente, con otras organizaciones políticas y/o sociales.

En IU tiene claro que el cabeza de lista de la futura coalición debe ser de Izquierda Unida y, por tanto, su actual coordinadora local y concejala en el Ayuntamiento de Huelva, Mónica Rossi, que fue la elegida para ello en el proceso interno de esta organización, pero en Podemos no lo ven tan claro.

La formación liderada por Rafael Sánchez Rufo en la provincia argumenta que IU logró más votos y concejales que Participa Huelva en las pasadas elecciones municipales, el mismo motivo por el que aceptó que, en las pasadas elecciones autonómicas del 2 de diciembre, la cabeza de lista de Adelante Andalucía por Huelva fuese de Podemos, pues el partido morado había obtenido más votos y escaños que IU en los anteriores comicios andaluces.

Sin embargo, esa tesis no cuenta, al menos de entrada, con el beneplácito del ala podemita de la confluencia que se presentará a las próximas municipales. "No creemos que ésa sea la mejor fórmula", ha subrayado, en declaraciones a este periódico, el propio Jesús Amador.

El líder local de Podemos argumenta que las condiciones en las que Participa Huelva se presentó a los pasados comicios de 2015 fueron un tanto especiales, pues Podemos no se presentó como tal a esas elecciones, si bien es cierto que Participa nació en el seno de la formación morada, que fue la que promovió aquella candidatura que acabó presentándose bajo las siglas de ese partido instrumental.

Amador apuesta por un acuerdo global entre las distintas partes en el que se determine cuál es la fórmula que más conviene a la futura confluencia. No se cierra en banda ni se opone a que la cabeza de lista sea finalmente la que proponga Izquierda Unida, pero tampoco lo acepta sin más. "Primero tenemos que decidir la fórmula", insiste.