El Festival Latitudes celebra 10 años con grandes figuras de la fotografía

La ciudad de Huelva acogerá del 11 de febrero al 31 de marzo una de sus grandes citas culturales, el Festival Internacional de Fotografía ‘Latitudes 21’, que cumple una década trayendo a la capital onubense la obra de grandes figuras internacionales y nacionales de esta disciplina artística. Los detalles de esta edición, así como su cartel anunciador, una hermosa fotografía de Chez Valencia del festival internacional de cometas de Bali- se han dado a conocer hoy en la Casa Colón en una rueda de prensa a cargo de la primera teniente de alcalde de Cultura, Turismo y Promoción en el Exterior del Ayuntamiento de Huelva, Elena Tobar; el director de Latitudes 21, José Luis Ruiz; en la que también han estado presentes la delegada territorial de Cultura de la Junta de Andalucía en funciones, Natalia Santos; la diputada de Cultura de la Diputación Provincial, Lourdes Garrido; el director general de la Fundación Atlantic Copper, Antonio de la Vega; y la responsable del Centro Cultural de la Fundación Caja Rural del Sur, María Luisa García Palacios.

La primera teniente de alcalde ha puesto en valor el apoyo de todas estas instituciones, “así como al Puerto, la Universidad, la UNIA y las empresas colaboradoras, a una de las citas culturales más importantes de todo el año en Huelva, que traspasa fronteras y crece en número de visitantes año tras año gracias al trabajo incansable de José Luis Ruíz y su equipo. Un festival que este año celebra un cumpleaños muy especial y que, junto al festival de Cine Iberoamericano de Huelva, el Otoño Cultural Iberoamericano y el reciente pero ya consolidado Festival Flamenco ‘Ciudad de Huelva’, han puesto a Huelva en el mapa a nivel cultural en el territorio nacional”.

Animando al público onubense a “disfrutar de una programación que trae a nuestra ciudad a artistas de gran nivel”, Tobar ha avanzado que en la Casa Colón “tenemos la inmensa suerte de contar con las exposiciones de dos premios nacionales de fotografía, como son el gaditano Miguel Trillo, que retrató la transición y la movida madrileña, y el vasco Alberto Shommer, que expuso en el Museo del Prado, dos figuras que contribuyen a visibilizar el valor de la Historia y la Cultura en el crecimiento de las sociedades”.

Como ha anunciado, por su parte, el director del Festival, además de la Casa Colón, serán escenarios de esta edición el Museo Provincial, la Sala de la Provincia de la Diputación, el Rectorado, la Fundación Caja Rural del Sur, la Galería Espacio Cero y la Unia, sede de las exposiciones y proyecciones programadas, a las que se sumará una muestra a pie de calle -en espacio y fecha aún por determinar-, Cincuenta fotografías con Historia, “que se está produciendo ex profeso para Latitudes con grandes instantáneas e iconos españoles de los últimos 80 años y después se llevará a otros países”.

Grandes figuras como reclamos de esta edición

Ruiz ha añadido que, aparte de los apuntados por Tobar, los grandes protagonistas de este año son el destacado fotógrafo suizo René Groebli -con una exposición inédita en España-, el francés Pierre Gonnord -que vuelve a nuestra tierra tras haber dejado “extasiado” al público en la primera edición de Latitudes-, el coreano Han Sungpil y el japonés Yamamoto Masao.

Igualmente se hará un homenaje póstumo al cineasta austríaco Bernhard Wicki, destacando el legado de su película El puente. Además, el Museo ofrecerá la muestra Women&Women, una selección de la fotografía realizada en España por mujeres y en torno a la mujer, con referentes como Isabel Muñoz, Beatriz Moreno, Soledad Córdoba, Ouke Leele o, entre otras, Gabriela Grech.

José Luis Ruiz ha destacado especialmente su agradecimiento a todas las instituciones patrocinadoras, así como a empresas que se suman a las representadas en esta rueda de prensa, como es el caso de El Corte Inglés o el periódico Huelva Información. “Gracias a todas estas entidades públicas y privadas y al apoyo del público, es posible este Festival que hacemos con tanta ilusión porque creemos en nuestra ciudad y este año -ha remarcado- celebramos una edición muy especial con una programación de máximo nivel”.

Por parte de la Junta de Andalucía, Natalia Santos ha felicitado al equipo de Latitudes 21 por haber impulsado “un acontecimiento cultural muy esperado por todos, con exposiciones de altísimo nivel” y ha puesto de relieve el apoyo institucional que hace posible que “este Festival sea un éxito y dé al público onubense la oportunidad de conocer la obra de artistas de este prestigio”.

En la misma línea se ha pronunciado, en representación de la Diputación, Lourdes Garrido, subrayando el atractivo de “un proyecto que nos abre ventanas al mundo”, en el que este equipo pone “cabeza, corazón e impulso para que esta gran ciudad lo viva intensamente”.

Antonio de la Vega ha remarcado que “cumplir diez años con una iniciativa cultural de este nivel no es fácil”, por lo que “Latitudes es un ejemplo muy relevante de colaboración público-privada”. Como ha señalado el director general de la Fundación Atlantic Copper, “la Cultura tiene que ser cosa de todos, para todos y hecha por todos”.

Por último, la Fundación caja Rural del Sur, en palabras de María Luisa García Palacios, ha destacado la “profesionalidad y el buen hacer” del director de un festival que esta institución “viene apoyando desde su primera edición, porque para nosotros es un gran orgullo ofrecer en nuestra sala estas magníficas exposiciones”.

DESGLOSE DETALLADO DE LA PROGRAMACIÓN

Fundación Caja Rural del Sur (11 febrero-31 marzo)

RENÉ GROEBLI “Una vida en imágenes”

Una de las figuras más destacadas de la historia de la fotografía suiza durante la segunda mitad del siglo XX. Une el romanticismo en la imagen con el aspecto visionario de la técnica, del modernismo. René Groebli nació en 1927 en Zurich. En 1945, estudia en la Escuela de Artes y Oficios de Zurich con Hans Finsler. Luego se forma a sí mismo como operador de cine y comienza a experimentar con Fotografía del movimiento. En 1949 publica su primer libro Magie der Schiene (La magia del Rail), una estética radical por su trabajo en el desenfoque y el grano de la imagen. En 1954, Das Auge der Liebe (El ojo del amor), reúne fotografías de su esposa tomadas durante su luna de miel. En la década de 1950, trabaja como reportero de la agencia londinense Black Star y publica en grandes revistas de la época luego abre un estudio de fotografía publicitaria. Reconocido como un maestro del color, practica todos los géneros y sigue las evoluciones estilísticas y técnicas de fotografía a lo largo de cinco décadas, en un acercamiento donde la vanguardia se mezcla con una estética más clásica. En 1981, vende su estudio y se instala en la Provenza, donde redescubre las posibilidades del negro y el blanco en su obra personal. En 1999, la Kunsthaus Zurich le dedica una importante exposición retrospectiva, desde entonces ha seguido exhibiendo y publicando sus trabajos.

Museo (12 febrero-31marzo)

SALA SIGLO XXI

WOMEN & WOMEN

Exposición que nació para mostrar al público una parte de la realidad estética de la fotografía en España realizada por mujeres y en torno a la mujer. De la sensualidad de las piezas de Isabel Muñoz a la austera neutralidad expresiva de Beatriz Moreno; de la vitalidad irreal de las fotos de Soledad Córdoba a la escenografía estudiada y minuciosa de Ouke Leele, pasando por la conexión entre la conciencia artística y el océano subconsciente de Gabriela Grech, esta exposición es un reflejo del proceso indagatorio de estas creadoras sobre la imagen y la vida de las mujeres. La enorme diferencia entre las propuestas evidencia la riqueza del mundo de sus creadoras y del universo retratado. Cada una mediante diferentes líneas de expresión, pero siempre bajo el común denominador de la exigencia formal, la experimentación y la osadía creativa”.

SALA CERO

PIERRE GONNORD, “Terra”

Pierre Gonnord es un fotógrafo francés nacido en Cholet (Francia) en 1963 y residente en Madrid desde 1988. Dotado de un estilo muy personal, Gonnord ha trabajado una obra inconfundible y a lo largo de los últimos años ha hecho de su propio proyecto un estilo de vida, viajando siempre por carreteras secundarias en búsqueda de personajes pertenecientes a grupos sociales con fuerte identidad cultural. Aborda, convive y trabaja con tribus, clanes, pero sobre todo individuos alejados de nuestro panorama urbano en la era de la globalización y por ello condenados a desaparecer. Sus retratos celebran con sobriedad y fuerza la dignidad de la condición humana y nos invitan a sentirnos unidos a ella, testigos y protagonistas también de nuestro mundo actual, donde reconocemos, según el autor, nuestra «part commune d’humanité». La casualidad y el destino le pusieron de nuevo ante un campamento gitano en el Alentejo portugués. A diferencia de los que él conocía, estos vivían en carromatos tirados por caballos en medio del campo, en las afueras de las ciudades. El resultado es una soberbia colección de retratos titulada “El sueño va sobre el tiempo”, un verso de un poema de García Lorca.

Entre los retratos más sorprendentes destacan los dedicados a algunos de los caballos encargados de tirar de las carretas en las que se desplazan las familias con sus enseres. La colección es para Gonnord un homenaje a la libertad y el esfuerzo diario con el que esta comunidad lucha por preservar su cultura.

VESTÍBULO

HAN SUNGPIL, “Polar Heir”

La práctica artística de Han Sungpil se centra principalmente en la fotografía, el video y la instalación, por medio de los cuales aborda temas como el medio ambiente, la memoria o las relaciones entre la realidad y la representación. A través de su trabajo busca comprender la diversidad, explorando la naturaleza e interpretando aquellos mundos comunes que han sido su fuente de inspiración.

¿Qué nos fascina y atrapa del vacío y de lo estéril de las regiones polares? Es justamente esa emoción ante lo sublime lo que provocó al prolífico fotógrafo coreano Han Sungpil a realizar esta serie. Su experiencia con el Polo se relaciona más con el tiempo que con el espacio. Su obra representa el flujo del tiempo, preservado y congelado en la nieve y el hielo. Al imaginar territorios como este, próximos al Polo Norte o al Polo Sur, se suele pensar en una naturaleza inmaculada, de icebergs y paisajes cubiertos por nieve blanca habitados por osos polares, focas y pingüinos y en los que apenas existen signos de presencia humana o en los que hay una total ausencia de ella. Cuando Han viajó por primera vez al Ártico descubrió, sin embargo, que en aquellas regiones se escondían también otras historias apenas conocidas. Quedó impresionado por el gran contraste existente entre la antiquísima historia natural de aquellos lugares y la reciente huella dejada por los exploradores e investigadores que llegaron allí. Se interesó ante todo por el reflejo del paso del tiempo en las zonas polares, donde encontró las trazas de una memoria estratificada que parecía haber sido parcialmente cubierta con el tiempo.

Diputación Provincial (13 febrero-16 marzo)

SALA DE LA PROVINCIA

BERNHARD WICKI (1919 – 2000) no sólo fue un director y actor prominente. En los años 50 creó también una obra fotográfica con una expresión artística individual que sirvió de base para su trabajo como director. Sus fotografías proceden de viajes de Alemania, Francia, Italia, Bosnia, Marruecos, África, Rusia, Austria, América del Norte, así como de su residencia en Múnich. Wicki no estaba establecido temáticamente, él fotografiaba todo lo que le cautivaba visualmente: Personas en su aislamiento existencial, retratos no aclarados, ciudades desiertas y enajenadas, pero también paisajes poéticamente extasiados. Las fotografías dan una imagen impresionante del tiempo después de los acontecimientos catastróficos de la Segunda Guerra Mundial. Además, retrató a sus compañeros en fotografías muy personales: escritores como Friedrich Dürrenmatt y actrices y actores como Hildegard Knef, Agnes Fink y Horst Buchholz.

Rectorado UHU (14 febrero-31 marzo)

FRANCISCO MAGALLÓN: “Mujer: todos somos una”

El autor, que ha viajado desde 1983 por distintos países en conflicto y ha colaborado con ACNUR y con varias ONG, destaca que el título de la exposición. Mujer, todos somos una, apela a la responsabilidad que tenemos todos -hombres y mujeres- de cambiar la predominante visión androcéntrica. Ésta conlleva la invisibilidad de las mujeres, la negación de sus derechos y la ocultación de sus aportaciones, siendo ellas el pilar y el motor de sus familias y comunidades. De los más de 68,5 millones de personas refugiadas y desplazadas en el mundo, el 80% son mujeres y menores. Miles de ellas sufren a diario persecución por motivos de género que puede revestir distintas formas: el matrimonio forzoso, los crímenes de honor, la mutilación genital, la trata, la violencia y esclavitud sexual como arma de guerra, la violencia doméstica, la violencia por orientación o identidad sexual, entre otras. Este proyecto presenta los rostros de 38 mujeres que diariamente se enfrentan a diferentes condiciones de vida en el arduo camino por sobrevivir. Una contribución para reducir la invisibilidad de las supervivientes, sensibilizar y concienciar a la población para lograr los cambios necesarios en el camino de la igualdad efectiva.

Casa Colón (15 febrero-31 marzo)

SALA IBEROAMERICANA

MIGUEL TRILLO, “Costa Este, Costa Oeste”. El Premio Nacional, Miguel Trillo Nació en Jimena de la Frontera (Cádiz) en 1953. Licenciado en Imagen y en Lingüística Hispánica, es el fotógrafo de las tribus urbanas, ha centrado su obra fotográfica, desarrollada durante cuatro décadas de incansable labor, en documentar los movimientos juveniles de la subcultura underground. “Afluencias. Costa Este - Costa Oeste” se compone de dos series de fotografías (una en color y otra en blanco y negro) que inciden en tratar la periferia y la realidad de las tribus urbanas y las tendencias juveniles, siempre díscolas y a la última, frente a la centralidad. La exposición traza un recorrido que se inicia con los retratos de los personajes anónimos del Madrid de los años 80 y la España en trasformación, de la serie en blanco y negro, “Las afueras”, y culmina en la esencia de la muestra: la serie en color, “Costa Este - Costa Oeste”. Es el último proyecto del artista (2010 – 2014), que le ha llevado por ciudades de tres continentes: el asiático, el africano y el americano (Hanói, Ho Chi Minh-Saigón, Rabat, Casablanca, Nueva York y Los Ángeles).

SALA DE LOS BRAZOS

ALBERTO SHOMMER, “Retratos Psicológicos”. El artista vasco, Premio Nacional, de padre alemán y madre española, tiene algunos retratos de personalidades conocidas en el mundo del arte español que quitan el aliento. Su forma de recoger los aspectos psicológicos de la gente dio, en parte, nombre a una de sus series fotográficas. Tuvo una continuada trayectoria fotográfica durante más de cincuenta años. A lo largo de su carrera, no solo abordó todos los temas, sino que también fue innovador en el medio, todo ello desde el punto de vista técnico y experimental. Reconocido, en gran parte, por sus retratos psicológicos, con su cámara también fue testigo de la transformación cultural y social de nuestro país. su manera de realizar retratos tendrá una gran influencia durante los años setenta y ochenta. Algunos consideran sus fotografías como una crónica visual de la Transición. Schommer pasó a la historia por ser el primer fotógrafo en exponer su obra artística en el Museo del Prado, en el año 2014 con sus retratos.

Galería Espacio Cero (26 febrero-30 marzo)

YAMAMOTO MASAO. Es uno de los grandes fotógrafos japoneses contemporáneos. Sus fotografías nos van a sumergir en un mar de fragilidad, de sencillez y nos van a invitar a un viaje a lo esencial de la vida a través de su belleza analógica. Pintor de profesión, pero fotógrafo por vocación, comparte fotografías de pequeño formato deliberadamente envejecidas que intentan evocar recuerdos felices y reflexiones sobre la vida. Descritos como “haikus visuales”, sus trabajos retratan objetos pequeños fotografiados individualmente que hace que el espectador vea, piense, reflexione e incluso bucee entre su memoria para sugerir cuestiones acerca de la vida del ser humano. Es habitual en galerías y museos de Estados Unidos, Europa, Japón, Rusia y Brasil. Sus fotografías han aparecido en grandes medios internacionales, como el diario New York Times y las principales revistas de arte.

Exposición a pie de calle (fecha y lugar Aún por determinar)

50 FOTOGRAFÍAS CON HISTORIA (Colectiva)

La exposición 50 fotografías con historia propone un recorrido por los últimos 80 años de esta disciplina en España a través de su protagonista: 50 imágenes. Cada fotografía seleccionada es el reflejo de una época, de una forma de entender la fotografía y, por supuesto, de su correspondiente carga social o humanista. Nuestro recorrido visual inicia con el estallido de la Guerra Civil, momento en que surgen reporteros gráficos -como Agustí Centelles- que se convierten en ojos y cronistas del conflicto. En la posguerra no dejan de surgir nombres propios -Terré, Maspons, Catalá-Roca, Masats o Colom- que moldean la fotografía de maneras muy diversas: a través del documentalismo, el retrato satírico, el fotoperiodismo o la fotografía de calle. La exposición continúa por una etapa de España que supuso, también en el lenguaje visual, una evolución necesaria: la transición. Momento en el que surgen nuevos usos de la fotografía y voces -Alberto García-Alix, Chema Madoz, Miguel Trillo o Jorge Rueda entre otros- con discursos necesarios para una sociedad en plena efervescencia. También transitamos por el auge del documentalismo y la mirada de los autores españoles al exterior que se inicia en los 90 y continúa hasta la actualidad con autores clave como Cristina García Rodero, Navia, Isabel Muñoz o Sandra Balsells. En nuestra propuesta no podemos dejar fuera las miradas que marcan la actualidad fotográfica de nuestro país. Una riqueza narrativa fruto de nuestra historia y que ahora te invitamos a conocer con 50 fotografías ligadas a medio centenar de relatos. Entre la selección de fotógrafos se encuentran 17 Premios Nacionales de Fotografía y dos Premios Nacionales de Artes Plásticas.

CICLO DE CINE ALEMÁN (CASA COLÓN y UNIA)

Horarios y películas aún por determinar