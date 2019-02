Montoya cambia de estrategia: ahora se declara inocente del crimen de Laura Luelmo

now playing

El asesino confeso de Laura Luelmo, Bernardo Montoya, retuerce el caso. Comienza otra estrategia, distinta al reconocimiento de los hechos.

Espejo Público, de Antena 3, ha avanzado una exclusiva: Bernardo Montoya, asesino confeso de Laura Luelmo, ha cambiado su versión. Dice que se declara inocente. Así se lo ha hecho saber a unos funcionarios de la prisión en la que está ingresado. De momento no hay confesión judicial. Así que ¿estamos ante un escalón más del circo mediático? o se trata de una estrategia de defensa.

Según el programa de Antena 3, estos funcionarios habrían contado esta información al director de la prisión donde está preso Montoya.

Montoya habría dicho, según relata Antena 3, que "tras meditarlo en mis horas de soledad he decidido cambiar mi versión porque no me voy a comer el marrón de Josefa. Tiempo atrás conocí a Josefa en el centro penitenciario del Puerto 3 y mantuve una relación con ella. Josefa se presentó en mi habitación con un martillo que tenía guardado en una caja de herramientas y le propinó a Laura un golpe en la cabeza".

Jose fa se ha mostrado ante Espejo Público "indignada" por las acusaciones de Bernardo Montoya, asegura que ya ha puesto una denuncia en comisaría y que lleva tres años sin ver al acusado.