La competencia de precios de países como Sudáfrica deja naranjas de Huelva sin recoger

Los bajos precios de los cítricos está provocando que mucha fruta se quede sin recoger. También en Huelva, donde, como en el resto de España, los precios están por debajo de la rentabilidad económica. Las naranjas tempranas se están pagando a 0,19 euros el kilo y las variedades de naranjas protegidas, a 0,60 céntimos, cuando el año pasado se pagaba entre 1,20 y 1,60 euros el kilo, según señala a diariodehuelva.es Félix Sanz, responsable del Departamento de Frutas y Hortalizas, quién apunta que hay contratos en los que la fruta se está vendiendo a comercialización, es decir, el intermediario paga al agricultor en función de a cuánto venga el producto.

El motivo principal de esta bajada de precios está en la entrada de cítricos de otros países, principalmente de Sudáfrica, Marruecos, Turquía o Egipto por la disminución de los aranceles. Para Sanz, "está claro que la razón es que se está comprando a otros países porque sabemos que el consumo no ha descendido".

Así las cosas, muchos agricultores están dejando de coger la fruta porque están perdiendo dinero. "La mano de obra en la recogida es un incremento importante en el precio final de la fruta, por lo que hay quién opta directamente por no recogerla. Basta darse una vuelta por los campos de Huelva para ver los árboles cargados de naranjas", sostiene Sanz, quien no se aventura a dar una cifra aproximada de toneladas sin recoger, "algo muy difícil de cuantificar porque estamos aun a principios de campaña".

La medida de retirada de cítricos por parte de las organizaciones profesionales de agricultores para destinarlas a bancos de alimentos no tiene calado en Huelva, donde hay pocas cooperativas acogidas a estas organizaciones de productores; y aun así la recogida hay que pagarla aparte, con lo que no soluciona el problema, asegura Sanz.

Todo ello está provocando que las operaciones de venta de fruta por parte de los agricultores estén al 50% del año pasado, recalca el representante de Asaja.

¿Qué hacer ante todo esto? Sanz señala que no hay ningún plan para evitarlo. "Sabemos que hay un lobby de compradores que acuerdan precios, pero no podemos comprobarlo, pero nosotros no podemos hacer un lobby porque eso va contra la ley de competencia".

Lo más que se puede hacer es reclamar y pedir más protección a la Unión Europea, "pero es bastante difícil".