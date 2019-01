Los padres de Laura Luelmo exigen penas realmente duras para “monstruos” como Bernardo Montoya

La familia de Laura Luelmo, la profesora zamorana asesinada en El Campillo por Bernardo Montoya, según él mismo ha confesado ante la jueza, la Guardia Civil y en directo en televisión al salir del Juzgado del Valverde del Camino, ha enviado una carta a las Cortes de Castilla y León en la que muestra todo su desgarro emocional y su indignación. La misiva, adelantada por ABC, apunta y critica al Estado porque no ha sido capaz de garantizar "la vida de nuestra hija al exponerla a un ser monstruoso como Bernardo Montoya".

La carta abunda precisamente en ese hecho, que "monstruos" como Montoya estén en la calle. Y que después de pasar años de prisión sea puesto en libertad y vuelva a cometer delitos de asesinato y agresión sexual, que ya había cometido antes.

La carta pide a los políticos que actúen "porque cualquier día les puede tocar a ellos". El mensaje señala al Código Penal para que contemple penas "realmente duras" para este tipo de delitos. No nombra la Prisión Permanente Revisable pero es contundente con una idea: "que los asesinos y violadores reincidentes que no tienen ni han mostrado su voluntad de recuperación no puedan seguir violando".

La familia espera "una disculpa y una petición pública de perdón del Estado por su tremendo fracaso en la no consecución del cumplimiento de la pena". Y añade que esa buena conducta en la prisión no es significativa "porque no se dan ocasiones para que reincida dentro de ella". "Los monstruos y seres perversos no pueden convivir en una sociedad a la que odian y contra la que van a seguir actuando", señala la carta.