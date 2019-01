Una sola persona atiende a 144 comensales en el colegio Miguel de Cervantes de Gibraleón

now playing

now playing

now playing

now playing

now playing

El colegio Miguel Cervantes de Gibraleón sufre una situación de colapso en el comedor del centro. Esta situación se da desde noviembre de 2018 que la cocinera se encontraba de baja.

La secretaria general del sindicato provincial de enseñanza de CCOO en Huelva, Marina Vega ha declarado que “reclamamos hace más de un mes mayor celeridad en la cobertura de las bajas y un proceso menos engorroso y más ágil. A día de hoy esta situación no se ha regularizado. Este tipo de escenario, no solo provoca una falta de servicio al alumnado y a las familias del centro educativo, sino una sobrecarga de trabajo para la otra persona que trabaja en el comedor que se ve desbordada”

Desde la dirección afirman que la delegación territorial es conocedora de la situación que vive el centro educativo y muestran su preocupación “porque si esto se alarga no van a poder dar servicio de comedor”

Vega afirma “es urgente que estas situaciones se arreglen de inmediato, las dificultades burocráticas, la desidia y la ineficacia de la administración provocan situaciones extremas a las que no hay que llegar. Estos despropósitos inadecuados y continuados es lo que venimos denunciado desde CCOO con la falta de previsión y de efectividad en la cobertura de bajas y vacantes que se viene reclamando históricamente y con mucho más énfasis durante el último curso”

La sindicalista finaliza afirmando que “urge que se solucione esta situación para no sobrecargar al personal existente y que no se acuda a privatizar servicios públicos. Lamentamos que la propia administración no tome la iniciativa a la hora de aligerar la burocracia y los trámites en la cobertura de personal, estaremos vigilantes y exigimos máxima celeridad”