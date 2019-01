David Thomson se encuentra con su hijo diez minutos en Polonia

now playing

David Thomson, el padre del niño de seis años que se llevó su madre, Mirka Duk, de Lepe a Polonia el pasado 29 de mayo sin su consentimiento, ha podido ver a su hijo apenas unos minutos en Polonia, a donde viajó para entrevistarse con dos psicólogos a petición del juzgado. Fue un encuentro inesperado, según relata Thomson a diariodehuelva.es. El británico afincado en Lepe había quedado en un piso con dos psicólogos y una traductora para responder a sus preguntas en una larga entrevista sobre él y su expareja.

Tras ello, uno de los psicólogos sale de la habitación y aparece con el niño, también llamado David Thomson, al que pudo ver unos diez minutos. Sorprendido y emocionado, el padre intentó abrazar y besar a su hijo, pero éste se negó, cuenta Thomson, quien asegura que el niño, "no muy bien vestido, tenía miedo". "Estaba muy asustado, con miedo, se notaba que le habían dicho que no hablara conmigo, solo movía la cabeza y asentía a lo que le decía la psicóloga, que alababa lo bien que hablaba el polaco ¿En siete meses ya va a hablar polaco? Creo que lo que quieren es demostrar que el niño está integrado para impedir que se venga conmigo", sostiene Thomson.

Abajo del piso esperaba la madre. Diez minutos y ya está. Thomson se volvió a Lepe sin que los psicólogos aceptasen los informes psicológicos de España en los que se certifica que está capacitado para cuidar de su hijo, no así su madre, y que son la base de la patria potestad provisional que tiene concedida. Tampoco sabe nada de cuándo será el juicio. Lo más que le dijeron es que ya le informará su abogada, que no habla ni español ni inglés ni estuvo presente durante la entrevista.

Mientras tanto, el tiempo corre. Han pasado ya más de siete meses desde que Mirka Duk se llevase al pequeño y Thomson se muestra desesperado: "La justicia española no hace nada; ha permitido que no me pagara la manuntención, que mi hijo y yo nos tuviéramos que ir de mi casa a casa de mi madre, que se quedase con mi coche e incluso que se lo llevase a su país".

El británico denuncia la indefensión que padece frente a Duk, a la que acusa de moverse por dinero y de haberlo denunciado en numerosas ocasiones por violencia machista sólo para lograr los algo más de 400 euros que perciben las mujeres maltratadas.

También sostiene que su ex pareja busca a hombres con dinero para hacerles un hijo, algo que corroboró una compatriota suya en el programa Espejo Público. De hecho, Durk tiene, que se sepa, otros dos hijos. Thomson se enteró de este hecho por boca de ginecólogo que la atendió cuando estaba embarazada de su hijo David. En ocho años de relación, Duk nunca dijo a su pareja que tenía dos hijos más ni intentó viajar a su país para verlos pese a que realizaron juntos viajes a Londres, Portugal o Barcelona, según explica el británico.