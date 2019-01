La Fundación Atlantic Copper y la UHU consolidan el programa de Becas Comedor

now playing

La Universidad de Huelva, en colaboración con la Fundación Atlantic Copper, pone de nuevo en marcha, para el curso 2018-2019, el programa de ayudas para las Becas Comedor que comenzó en el curso pasado y que tienen como objetivo compensar los gastos derivados de la manutención de los universitarios onubenses con mayores necesidades económicas.

Las Becas Comedor, que se pueden solicitar hasta el 25 de enero, se conceden en dos modalidades que sufragarán los gastos de 35 o 70 comidas por cuatrimestre, en función de los umbrales de renta familiar per cápita. Estas comidas podrán hacerse efectivas tanto en el Comedor Universitario del campus de El Carmen como en la cafetería de la Facultad de Ciencias Empresariales y Turismo. Las ayudas tendrán validez exclusivamente durante el presente curso, perdiendo vigencia los bonos el 15 de julio de 2019.

Además de los umbrales de renta familiar, que se pueden consultar en las bases de la convocatoria, entre los principales requisitos que deben cumplir los solicitantes destacan estar matriculado en el presente curso en estudios de Grado o Máster de cualquier centro de la Universidad de Huelva; no estar en posesión o no reunir los requisitos legales para la obtención de un título del mismo o superior nivel al de los estudios para los que se solicita la ayuda; no haber recibido la denegación de la solicitud de beca del Ministerio en el curso 2018-2019 por superar los umbrales de renta y/o patrimonio; estar matriculado de un mínimo de 60 créditos, y haber superado durante el curso anterior al menos 30 créditos en la rama de Ingeniería, 42 en la de Ciencias de la Salud y 48 en el resto de titulaciones.

En el caso de los estudiantes que inician sus estudios de Grado por primera vez deberán acreditar una calificación de, al menos, 6,5 puntos para cumplir el requisito académico exigido. Esta calificación no incluirá las materias examinadas en la fase de admisión y sus correspondientes parámetros de ponderación.

Las becas serán concedidas por una comisión que se creará al efecto con representantes de ambas entidades.

Este nuevo programa de becas de apoyo a los estudiantes universitarios de la Universidad de Huelva responde a los principios de la Fundación Atlantic Copper de fomento del desarrollo humano, económico, social y cultural de la población onubense, en especial de aquellos jóvenes con un entorno familiar y socioeconómico más adverso.

Los estudiantes que soliciten estas ayudas deberán cumplimentar el impreso diseñado a tal efecto, que podrán recoger en el Servicio de Gestión Académica (edificio Juan Agustín de Mora, en el campus de El Carmen), así como en la web del Servicio (http://uhu.es/gestion.academica) o en la web de la Fundación Atlantic Copper (http://fundacion.atlantic-copper.com/becas/). Las solicitudes se presentarán en el Registro General de Cantero Cuadrado o en el Registro Auxiliar del Campus de El Carmen (edificio Juan Agustín de Mora) hasta el 25 de enero.

La rectora de la UHU ha calificado este programa “como muy positivo para los estudiantes de la Universidad y muy generoso por parte de la Fundación Atlantic Copper, ya que será de gran utilidad para muchas personas que pasan muchas horas de clase y de estudio en nuestros campus, y que tienen dificultades económicas para comer fuera cada día”. Asimismo, María Antonia Peña ha destacado que con la puesta en marcha de este programa de ayudas, que cumple su segunda edición, se materializa una de las propuestas del programa del actual equipo de Gobierno, que se completa con el Plan Propio de Becas para Estudiantes de la Universidad de Huelva, destinado al alumnado de Grado y Máster oficial y que se lanzará próximamente.