Fallece Davey, el caballo abandonado en Gibraleón

El caballo rescatado el pasado lunes y que estaba abandonado en un terreno en Gibraleón falleció finalmente esta tarde. El animal tenía una grave tiene lesión medular en la cuarta vertebra trasera, según había informado la asociación animalista APAC.

El equino presentaba un estado famélico y en condiciones lamentables y fue recogido por Los Caballos Luna Spanje, quienes lo estaban tratando con el objetivo de salvarle la vida.

La Guardia Civil ha anunciado que abrirá una investigación para esclarecer lo sucedido.

Sus cuidadores se han despedido del animal colgando un emotivo mensaje en las redes sociales.

Así, así quiero recordarte Davey...

"Llevo horas para escribir pero no encontraba la forma de decíroslo, hoy he recibido la llamada que tanto esperaba que no llegase, se tenía que tomar la decisión de dejar volar a Davey, el caballo rescatado hace unos días.

Sin duda no dejaríamos que ningún animal sufriese ni tuviese calidad de vida, y él no iba a tenerla.

Esta mañana nos han llamado para decirnos que ya Davey volaba libre, quiero agradecer de todo corazón a todo el equipo de Los Caballos Luna Spanje todo el esfuerzo que han echo por él, no solo el económico, sino todo el cariño que le han dado estos días, ha estado asistido 24 horas al día, no ha estado solo ni un solo minuto y yo no tengo palabras para agradecerlo.

Davey en sus últimos momentos de vida ha estado rodeado de cariño, de afecto, el cariño y afecto de esas personas que no lo han dejado solo.

Vuela alto Davey, vuela muy muy muy alto, por aquí sin duda nos dejas destrozados por no poder haber llegado antes a ti!!

No voy a manchar esta publicación nombrando a quien era su dueño porque ni tan siquiera se lo merece...