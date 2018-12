La coral de La Palma ofrece su concierto de Navidad este domingo

El concierto de Navidad que cada año ofrece la Coral Polifónica Municipal de La Palma del Condado cambia este año de escenario. Si en los últimos años se ha celebrado en el Teatro España, en esta ocasión se hará en la Iglesia Parroquial de San Juan Bautista para así sumarse a la celebración del 250 aniversario del templo.

Será el próximo domingo, día 23, a la una de la tarde, la entrada es libre. La formación, dirigida por Luis Villalba estará acompañada de algunos instrumentos de cuerda y piano. El repertorio escogido para esta ocasión es eminentemente anglosajón y lo compondrá doce temas con el único fin de alegrar a quien asista.

La coral de La Palma lleva preparando este concierto desde finales de septiembre, todas las piezas a interpretar están unidas, obviamente, por el tema de la Navidad; si bien algunas son religiosas, otras pertenecen a villancicos populares o a canciones de corte poético El nexo de unión del repertorio es, precisamente, la variedad de temas, estilos y procedencias de las músicas y melodías originales. Unas han sido pensadas expresamente para coros, otras son versiones de piezas que no han sido pensadas originalmente para coros a cuatro voces y que ahora se han adaptado para ello.

Uno de los temas que se interpretará será Dirait-on, compuesta por Morten Lauridsen en 1993, poniendo música a una obra de Les chansons des roses (Las canciones de las rosas) de Rainer María Rilke, un delicioso ciclo de poemas dedicados a las rosas, su fragilidad, encanto y delicadeza.

Otra de las obras que se interpretará en el citado Concierto de Navidad es una canción tradicional navideña anglosajona que Bing Crosby popularizó en una versión deliciosa.

Se trata de God rest ye merry gentlemen que grabó en 1942. La coral de La Palma le dará el domingo su propio sello.

En su Breve Historia de la Navidad, Francisco José Gómez estudia, analiza y reflexiona sobre los inicios de la celebración de la Navidad allá por el siglo III (antes apenas se celebraba), pasando por la Edad Media y el mundo hispánico, para terminar centrándose en los cambios de costumbres introducidos en los siglos XIX y XX. Con un ritmo muy particularmente sudamericano, Roberto Camuñas canta un villancico popular de Puerto Rico, A la Media Noche, cargada de una simplicidad y frescura que la hacen tremendamente singular. Ese villancico, A la media noche, lo rescata la coral palmerina para este concierto.

Otra de las canciones del repertorio corresponde a una interpretación de uno de los clásicos del espiritual negro, Go tell it on the mountain, que la recientemente desaparecida Aretha Franklin interpretó de manera sublime en una gala celebrada en Washington DC en 1994.

De todas estas piezas se interpretarán versiones adaptadas a las voces y estilos propios de una agrupación coral que le darán el carácter y el espíritu propio de estas fechas previas a las celebraciones navideñas.