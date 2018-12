La acusación por el doble crimen de Almonte no cesa y ahora acudirán al Constitucional

now playing

El abogado de la familia de las víctimas del doble crimen de Almonte ha recibido con pesar esta mañana la sentencia dictada por el Tribunal Supremo que desestima el recurso de casación presentado por esta acusación particular en nombre de los familiares de las víctimas en el que se solicitaba la anulación de la sentencia del TSJA así como la dictada por la Audiencia de Huelva y el veredicto de no culpabilidad del Tribunal del Jurado. Con todo, el Tribunal Supremo ha decidido que no debe repetirse el juicio y dar por buena la primera resolución de absolución.

Según un comunicado remitido por el abogado Luis Romero, "confiábamos en que el Tribunal Supremo dictara una sentencia estimatoria pues nos asiste la razón y debió triunfar nuestro recurso basado en la falta de motivación del veredicto y las sentencias impugnadas, por vulneración del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva".

Por ello señalan que "el veredicto es irracional e infundado y no tuvo en cuenta las pruebas de cargo practicadas en el juicio que demostraban que el autor del doble asesinato era el acusado".

Ante esto, "hoy mismo comenzaremos a trabajar en el recurso de amparo que presentaremos ante el Tribunal Constitucional impugnando la sentencia del Tribunal Supremo por vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva y falta de motivación. Nos ha sorprendido la sentencia de la Sala Segunda por no responder a todos nuestros planteamientos fundamentados en nuestro recurso de casación respaldados por el Fiscal del Tribunal Supremo en su contundente escrito de adhesión".

Del mismo modo han querido "dar las gracias a todos los medios de comunicación y a todos los ciudadanos que han apoyado a los familiares de las víctimas durante toda esta larga espera".