La Sierra tiene más caminos públicos usurpados que cuatro comunidades autónomas juntas

Convocados por la Asociación Los Pies en la Tierra de la Sierra de Huelva, a pesar de la previsión de lluvia del pasado domingo 16 de diciembre, tuvo lugar la XIV Marcha Reivindicativa (que se había Aplazado por mal tiempo en el mes de Noviembre) por la recuperación del Camino de Jabugo/Castaño a Aguafría y el Quejigo, un numeroso grupo de personas se manifestaron el domingo día 16 de diciembre cerca del cruce de la N-435 con la carretera de Castaño del Robledo.

La asociación se lamenta de que, a pesar de las muchas reuniones de la asociación, con el alcalde y concejal de medio ambiente de la localidad de Jabugo, a día de hoy, "no solo no han movido un dedo para la recuperación de los 16 caminos usurpados que tiene dicho municipio, sino que otros propietarios, han usurpado dos nuevos caminos en la zona conocida como la huertas nuevas".

La asociación, que no deja de luchar por la causa, está harta de que los alcaldes de municipios como Jabugo, Fuenteheridos, Cortelazor la real, Los Marines, Almonaster la Real, etc., "sigan sin hacer nada con este serio problema del expolio de patrimonio público que se está dando en el Parque Natural de Aracena y Picos de Aroche".

Actualmente solo el Parque Natural, sin contar el resto de la provincia de Huelva, tiene más Caminos Públicos y Vías Pecuarias usurpadas que la suma de las comunidades autónomas de Cataluña, Aragón, País Vasco y Asturias juntas, señala la asociación en un comunicado.

Después de reuniones y comparecencias con delegados, consejeros, alcaldes, etc., el problema sigue ahí, y si no se hace nada pronto, será nefasto para el turismo en pueblos serranos que no tienen otras opciones de desarrollo, como es el caso de Puerto Moral, un municipio que actualmente no cuenta con ningún camino público que no esté usurpado, es decir todos los caminos públicos de este municipio están inventariados por el Ayuntamiento, pero ninguno está abierto públicamente.

Por este motivo, la asociación presentará la segunda denuncia en la Fiscalía de Medio Ambiente directamente, ya que no ven otra opción posible.