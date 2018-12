La investigación apunta a que Bernardo mintió en su declaración y busca el móvil en la basura

now playing

now playing

now playing

now playing

now playing

La investigación que está llevando a cabo la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, apunta a que Bernardo Montoya no ha contado todo en su declaración final y que en algunos casos ha mentido directamente.

La Guardia Civil no se cree que fuera la propia Laura Luelmo, de 26 años de edad, la que se acercara personalmente al asesino, especialmente después de que esta hubiera comentado a su novio que un vecino la miraba, por lo que considera poco creíble el relato de que le preguntara por un supermercado como afirma.

La investigación trata de dilucidar donde estaría el móvil y las zapatillas de Laura ya que hasta el momento no se han encontrado. La guardia civil ha buscado estos objetos en los contenedores de basura junto a la cárcel provincial de Huelva, ya que sospechan que los pudo dejar allí cuando fue el pasado viernes a una visita vis a vis con su actual pareja en la prisión onubense, a la que conoció entre rejas. Hasta el momento, según la investigación. Estos objetos no se han encontrado y no han logrado saberlo de boca de Bernardo Montoya, por lo que es otro motivo por el que la guardia civil sospecha de que parte de la declaración es irreal, con el que buscaría evitar el delito de agresión sexual.

Serán las pruebas forenses que aún no se han completado las que determinen si finalmente hubo agresión sexual y en que grado.