La indignación popular aflora con la presencia de Montoya en la Comandancia de Huelva

El crimen de Laura Luelmo ha prendido de nuevo la indignación popular. Junto a la Comandancia de Huelva se han vuelto a escuchar muchas voces a favor de la cadena perpetua o prisión permanente revisable. Antes y cuando Bernardo Montoya estaba siendo trasladado en dirección al lugar de los hechos, sobre las 12.25 de hoy. Un amplio dispositivo le conduce ya hacia El Campillo.

Montoya ha salido del cuartel, sobre las 12,25 horas, a pie escoltado por dos agentes y esposado, momento en el que ha sido introducido en un coche de la Benemérita, sin que, por el momento, desde el Instituto Armado hayan concretado su rumbo, según ha podido confirmar Europa Press.

Su salida ha sido rápida y, en lugar de salir por la puerta habitual de los calabozos, donde estaba apostada gran parte de la prensa, lo han sacado por la puerta principal de la Comandancia.

Cada vez que hay un crimen cruel y horroroso los sentimientos de la ciudadanía afloran. Y por mucho que haya voces que llamen a la calma, la reacción popular desborda cualquier decisión.

El crimen de Laura Luelmo ha conmocionado a la provincia de Huelva al completo y a los pueblos que la han visto y conocido desde que llegó al instituto de Nerva a dar clases de plástica. Nerva, El Campillo, Zamora lloran a esta joven profesora que encontró la muerte cuando se forjaba un futuro.

Hay temor, mucho, a que se produzca alguna reacción espontánea, inesperada que rompa la paz en los pueblos que frecuentaba Bernardo Montoya. Como en Cortegana, donde vive su familia y donde ya se produjo un brote violento hace más de 15 años, precisamente provocado por otros crímenes en los que habían participado.

Hoy mismo, nuevamente, Manuel Montoya, padre de Bernardo Montoya, que acaba de confesar en dependencias de la Guardia Civil de Huelva que es el autor de la muerte de Laura Luelmo, ha reiterado su pésame a la familia de la joven y ha remarcado que "ellos no tienen culpa" de los hechos cometidos por Bernardo, por lo que ha pedido a los vecinos de Cortegana, donde reside el resto de la familia Montoya, que "nos perdone, que no tenemos culpa".

Manuel Montoya, en declaraciones a Telecinco recogidas por Europa Press, ha incidido en que si su hijo ha confesado el crimen que "cumpla" y que la justicia "le eche los años que le pertenezcan".

Cabe recordar que el autor confeso llevaba dos meses en libertad tras salir de prisión el pasado mes de octubre después de cumplir una condena de dos años y diez meses por dos robos con violencia contra mujeres ocurridos en 2015. Previamente, cumplió otra condena de 17 años y nueve meses, en esta ocasión por el asesinato, obstrucción a la justicia y allanamiento de la vivienda de una anciana de 82 años en Cortegana.

Así, debido a su amplio historial delictivo, el padre ha asegurado que tras tantos años "estaba muy tranquilo" y pensaba que "no iba a hacerlo más", pero "si lo ha hecho que cumpla", ha apuntado.

Además, ha asegurado que ahora vivían tranquilos en Cortegana y "la gente estaba contenta", por lo que ha lamentado que ahora "no tengan esa paz" debido a los actos de Bernardo Montoya. "Nosotros no tenemos la culpa, ni mis hijas ni yo", ha enfatizado antes de reiterar su pésame de nuevo a la familia de Luelmo. "Lo siento de corazón y espero que la calma entre en sus hogares", ha proseguido, apelando al pueblo de Cortegana que "nos perdone que no tenemos culpa", ha concluido.

De hecho, hay temor por el historial violento y criminal de los mellizos Montoya y en muchos pueblos se está filtrando a través de redes sociales la llegada del hermano de Bernardo. No hay confirmación alguna pero se le sitúa en varios lugares de la provincia de Huelva al mismo tiempo.