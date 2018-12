La Guardia Civil desmiente la fuga de un sospechoso de la desaparición de Laura

Asegura que ha estado en contacto con la persona a la que apuntan algunas informaciones

Nada más conocerse la desaparición de Laura Luelmo en El Campillo, numerosos vecinos de la localidad comenzaron a señalar a una persona como principal sospechosa de la desaparición, algo de lo que este periódico no se quiso hacer eco al no ser confirmado oficialmente por la Guardia Civil.

“No tenemos nada en concreto, no podemos entrar en comentarios, nuestro trabajo tiene que ser exhaustivo”, remarcaba este sábado el coronel jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de Huelva, Ezequiel Romero, al tiempo que señalaba que no se descartaba “ninguna hipótesis” sobre el origen de la desaparición de la joven zamorana de 26 años, con excepción, eso sí, de la fuga voluntaria, lo que se descartó desde el principio, tal y como ha asegurado este domingo el propio Romero.

Paralelamente, varios vecinos trasladaban a este periódico sus sospechas de que una persona en concreto podría estar implicada en la desaparición de Laura, al tiempo que circulaba el rumor en el municipio de que tal individuo también estaba desaparecido desde el miércoles, día en el que se perdió la pista de la joven zamorana que residía en El Campillo desde hacía unos días tras incorporarse, el pasado 4 de diciembre, como profesora de Plástica del Instituto de Enseñanza Secundaria (IES) Vázquez Díaz de Nerva.

No obstante, este periódico tuvo conocimiento desde el principio de que esa persona no estaba desaparecida, pues, según pudo saber esta redacción, la propia Guardia Civil contactó con él al menos dos días después de la desaparición de Laura, un extremo que ya ha sido confirmado públicamente por el coronel jefe de la Guardia Civil de Huelva, quien, ante las informaciones publicadas que apuntan a que se busca a un sospechoso que está desaparecido desde el miércoles, desmintió este sábado, en el programa ‘Viva la vida’ de Telecinco, que tal persona estuviese desaparecida, al tiempo que informaba de que la propia Guardia Civil había estado en contacto con él.

Romero insistió, no obstante, en lo que hasta ahora es la versión oficial de la Benemérita: no hay ningún sospechoso. Si lo hay, desde luego, la Guardia Civil no lo quiere hacer público, sea o no sea sospechosa esa persona a la que desde el principio apuntaban los comentarios en El Campillo.

Este mismo domingo, en declaraciones a los medios de comunicación, el mismo Ezequiel Romero lo dejaba así de claro: “No tenemos ningún sospechoso número uno y cualquier persona puede ser sospechosa”, declaraba, tras lo que señalaba que “se están diciendo muchas cosas inciertas estos días en las redes sociales”.

Según los datos facilitados por la Guardia Civil, una vez descartada la hipótesis de la huida voluntaria de la joven, siguen abiertas el resto de líneas de investigación, por lo que la Benemérita baraja la posibilidad de que Laura Luelmo “haya sufrido un accidente y esté refugiada en algún lugar o que, por desgracia, haya una segunda persona implicada en su desaparición”.