El Recreativo no teme una posible denuncia del Elche por Benktib al contar con el aval de la Federación

Tranquilidad y calma. En los despachos del Nuevo Colombino se ha recibido con sosiego las noticias que llegan sobre una posible demanda contra el Recreativo por el 'caso Bentkib'. Según publica el Diario Información, el Elche "va a demandar" al Decano "por 2,2 millones de euros, más un 10% por los intereses de demora" por considerar al club onubense "responsable subsidario del pago de las obligaciones pecuniarias" del jugador.

Según esta información, en el Martínez Valero se aferrarían al artículo 16 del RD 1006/85 de 26 de junio, en el que se regula la relación laboral especial de los deportistas profesionales, "en el supuesto de que el deportista en el plazo de un año desde la fecha de extinción, contratase sus servicios con otro club o entidad deportiva, éstos serán responsables subsidiarios del pago de las obligaciones pecuniarias señaladas".

Una interpretación que no comparten los abogados que han asesorado a los rectores recreativistas y han dado el visto bueno desde el punto legal a la contratación de Ismael Benktib. Es más, el Recre cuenta con el aval de la Federación, pues de existir alguna duda sobre la validez del fichaje, el ente federativo no habría procedido a su inscripción como jugador abiazul. El Elche aún no ha realizado ninguna notificación oficial al respecto.