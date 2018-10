Thomson comparecerá el 5 de noviembre ante el juzgado que decide si le devuelve a su hijo

David Thomson deberá comparecer el próximo 5 de noviembre ante el juzgado polaco encargado de resolver si le devuelve a su hijo de seis años, que fue llevado de Lepe a Polonia por su madre, Mirka Duk, el pasado 29 de mayo sin el consentimiento paterno.

Aunque se preveía que el juzgado de Kutno resolviera el 2 de octubre si devolvía al niño David Thomson a su progenitor, que tiene la patria potestad provisional del pequeño, el tribunal ha optado por escuchar la versión paterna antes de tomar una decisión. Según explica el abogado de Thomson, Rafael Vélez, a diariodehuelva.es se ha hecho así "al tratarse de un procedimiento especial de sustracción de menores regulado por el Convenio de la Haya y en el que intervienen el Ministerio de Justicia español y el polaco".

Vélez señala que la comparecencia se hará por vídeo conferencia desde el Juzgado de Ayamonte, al carecer Thomson de recursos económicos para trasladarse a Polonia. El británico afincado en Lepe sostiene que su comparecencia va a ser "un lavado de cara porque Polonia no se ciñe al Convenio de la Haya". "Vamos a esperar al 5 de noviembre", dice con resignación y pocas esperanzas después de más de cuatro meses sin ver ni hablar con su hijo y viendo en los medios de comunicación casos similares al suyo, como el de Alberto Encinas, que sigue sin ver a su hija pese al fallo favorable del juzgado polaco.

Para el británico, "la policía polaca no actúa y no se siguen las normas dictadas por la Unión Europea. No es normal lo que está sucediendo; no es normal que ni siquiera pueda hablar con mi hijo. Yo soy de padres separados y he tenido contacto con mi padre siempre".

La sustracción del menor es el colofón de una serie de actos por parte de Mirka Duk que han hecho de la vida de Thomson un infierno. El hombre, de 38 años, relata que su ex pareja lo ha denunciado en 9 ocasiones por violencia machista tras enterarse de que podía cobrar la paga de algo más de 400 euros que perciben las mujeres maltratadas. De todas las denuncias ha salido absuelto. Tampoco ha pagado la manutención, los libros, los aparatos dentales o el tratamiento para la piel atópica que padece el menor, algo más de 8.000 euros en total, se queja Thomson.

La pareja se conoció hace 11 años cuando Duk acudió a la campaña fresera. Ocho años después nació el niño y fue entonces cuando el británico descubrió, de boca del ginecólogo, que Mirka había sido madre antes. Que se sepa, la mujer tiene otros dos hijos a los que no ha intentado ver nunca, según cuenta Thomson.

Todo ello lleva a David Thomson a asegurar que su expareja busca a hombres para hacerles un hijo y lograr así dinero. Esta afirmación la confirmó en Espejo Público una compatriota de Duk que prefiere mantener el anonimato y se hace llamar Elena: "Ella me dijo que quería encontrar un hombre bueno y con dinero para tener otro niño".

Cuando Mirka Duk, de 48 años, se marchó con su hijo confesó por WhatsApp a una mujer de la asociación de mujeres maltratadas ‘Libres y sin miedo’ de Lepe: "Yo no estoy bien".