Cientos de personas reclaman atención y mejoras para las playas de Huelva

Con una temperatura que apuntaba la sensación térmica de 40 grados, levante y la alerta amarilla decretada en Huelva por calor, la Plataforma Salvemos las Playas de Huelva ha celebrado hoy una manifestación para reivindicar actuaciones de cara a la mejora del litoral onubense. Día de verano total o de Veroño, como se llama ahora este otoño caliente.

La coordinadora, formada por representantes de la Asociación de Vecinos Portileños; la Plataforma Salvemos Mazagón, la Asociación de Vecinos de Urbasur; la Plataforma Salvemos La Antilla y la Asociación de Vecinos Pacis (Matalascañas), ha acabado satisfecha de cómo ha transcurrido una marcha que partió a las 12,00 horas desde la Plaza del Punto de la capital onubense.

La coordinadora 'Salvemos las Playas de Huelva' asegura que ha reunido este sábado a "unas 3.000 personas" en Huelva para reivindicar actuaciones de cara a la mejora del litoral onubense.

El portavoz de la coordinadora y presidente de la Asociación de Vecinos Portileños, Prudencio Serrano, ha reseñado que la concentración ha transcurrido sin ningún incidente, pero "no había dispositivo ni de la Policía Nacional, ni de la Local". Por este motivo, la entidad organizadora va a presentar un escrito-queja a la Subdelegación del Gobierno, ya que era una manifestación autorizada y, como tal, requiere este tipo de dispositivos, según ha apuntado.

Serrano se ha congratulado de que les han acompañado representantes de CCOO y UGT, el presidente de la Federación Onubense de Empresarios (FOE), Guillermo García Palacios, así como "muchos políticos a título particular".

En este sentido, ha expresado que "de la plana del Partido Popular ha venido todo el mundo", y ha mencionado a políticos de otros partidos, como el alcalde de Cartaya, Juan Miguel Polo (Independientes por Cartaya). No obstante, "nos ha resultado raro que no viniera nadie del PSOE", ha puntualizado Serrano, que ha recordado que ellos han invitado "a todo el mundo", y que "ha venido el que ha querido".

Las calles Berdigón, Palacios, Plus Ultra, Jesús Nazareno y Marina, concluyendo en la Plaza Doce de Octubre, fueron testigos del discurrir de cientos de personas que exigían mejoras en las playas para que los temporales no las barran año tras año y luego las obras y las reparaciones más la reposición de arena no se eternice en el tiempo.

La semana pasada la coordinadora tuvo un encuentro con los máximos representantes de los agentes sociales de la provincia, en concreto, con la Federación Onubense de Empresarios, y con los sindicatos UGT y CCOO, los cuales se adhirieron a las reivindicaciones de la misma y expresaron su apoyo a la manifestación, confirmando su asistencia a la misma. Sindicatos (CC OO y UGT) y empresarios han protagonizado la marcha. Los unos ven peligrar el empleo ligado a la temporada turística, sostén económico de Huelva, y los otros paralizadas sus expectativas de negocio e inversiones. A la protesta asistió también la plana mayor del PP de Huelva, encabezada por su presidente Manuel Andrés González y los alcaldes de Palos, Carmelo Romero, Lepe, Juan Manuel González, y la candidata a la Alcaldía de Huelva, Pilar Marín.

La organización remitió por vía mail una carta de invitación a todos los alcaldes y alcaldesas de los ayuntamientos costeros de la provincia (Ayamonte, Isla Cristina, Lepe, Cartaya, Punta Umbría, Palos de la Frontera, Moguer y Almonte), así como al alcalde de Huelva capital y al presidente de la Diputación. Pocos se dejaron ver.

La Plataforma ha recogido firmas para solicitar a las administraciones soluciones concretas para las playas, y sobre todo para que se pongan en marcha las actuaciones previstas en la Estrategia para la Conservación del Litoral Onubense, aprobada en febrero de 2014, así como que se dote al Servicio Provincial de Costas de Huelva de más medios humanos, técnicos y económicos "para hacerlo más operativo y pueda así desarrollar mejor sus competencias de salvaguarda de las costas de Huelva".

Esta recogida de firmas se realiza en la Plaza de la Merced y en las inmediaciones del Mercado del Carmen en horario de 10 a 13 horas. También han trasladado a la Fiscalía de Medio Ambiente datos por si pudiera haber indicios de delito en las actuaciones de las distintas administraciones en las actuaciones referentes al litoral onubense, sobre todo del Servicio Provincial de Costas "dada su inacción a lo largo de los últimos 25 años".

La coordinadora ha anunciado que continuará con sus movilizaciones y reivindicaciones hasta conseguir "una solución duradera" para las playas, al tiempo que han indicado que "no se conforman con el anuncio realizado por la subdelegada del Gobierno en Huelva, Manuela Parralo, de que es probable que continúen los trabajos de aportación de arena en este mes de octubre en algunos puntos".

Aunque esta posible reanudación de los trabajos es "bien acogida" por la Coordinadora, consideran que las soluciones "necesarias abarcan muchos más ámbitos y muchas más actuaciones" y exigen a las administraciones competentes compromisos "reales de inversiones y de plazos".