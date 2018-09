Cuánto gana Carolina Marín

now playing

Ha llamado mucho la atención la gran diferencia que existe en lo que cobran las deportistas de élites. El diario El País se ha hecho eco de la lista Forbes, donde se incluyen a las que más ganan. Y a pesar de los grandes méritos de Carolina, la volantista no aparece. Pero si lo hace la jugadora de Badminton hindú Sindhu, a la que Marín ganó el oro. Nada menos que 7,3 millones de euros se embolsa la jugadora hindú.

Y nuestra triple campeona? La onubense gana 17 veces menos que su adversaria en la pista. No ha llegado a los 400.000 euros. La diferencia está en los grandes patrocinios. En España no pagan bien a las jugadoras y ya en el bádminton no digamos.

Así que Carolina es la que gana en la pista y sus adversarias asiáticas en la particular bolsa de los patrocinios.