Fechan el 17 de septiembre el juicio por agresión sexual en París a una vecina de Villablanca

El juicio tras la denuncia interpuesta por Marta L.R., una vecina de Villablanca (Huelva) que lleva seis años esperando a que se dicte una sentencia definitiva por una agresión sexual que asegura que sufrió en un hospital de París, en enero de 2012, cuando se encontraba allí de Erasmus y tuvo que ser ingresada por una crisis de epilepsia, se celebrará finalmente el 17 de septiembre en la ciudad parisina.

En declaraciones a Europa Press, esta mujer, que cuenta ahora con 30 años de edad, ha asegurado que por el cuadro que presentaba era "consciente de todo pero no podía comunicarse", a lo que ha añadido que hubo un momento en el que notó que la "penetraban con un dedo en la vagina", pero pensó que la estaban lavando.

"Me quedé dormida y desperté a las dos horas más o menos, en una pequeña habitación con la puerta abierta, y vi al trasluz a un hombre que luego me di cuenta de que es era el mismo que me había hecho eso, aunque él no sabía que estaba consciente, momento en el que me metió la mano entera en la vagina, me tocó el pecho y comencé a gritar y vinieron varios enfermeros", ha asegurado Marta sobre lo sucedido.

Justo después, según asegura la joven, denunció los hechos siendo citada para el juicio en febrero de 2016, pero se aplazó por falta de intérprete a septiembre de ese mismo, al que acudió embarazada de siete meses, y también se suspendió hasta febrero de 2017.

Tras el mismo, el acusado fue condenado a un año de cárcel y a 5.000 euros de indemnización, una sentencia que recurrió y cuyo juicio definitivo fue fechado en un principio el 27 de septiembre pero que finalmente se celebrará el 17, lo que ha supuesto también "un perjuicio" para la denunciante ya que tenía comprado los billetes y ha tenido que "pagar un plus por el cambio de fechas a pesar de contar con seguro de cancelación".