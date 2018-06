Sanicher organiza un campamento sanitario en Bielorrusia

now playing

La Asociación Sanicher (La Sierra de Huelva Ayuda a Niños de Chernobyl) continúa aportando su gran labor para la curación de los niños y las niñas de Bielorrusia afectados por la catástrofe nuclear de Chernobyl. Esta asociación sigue con ánimo y con fuerza para seguir organizando programas de acogida y además, dentro de sus posibilidades económicas, impulsar programas de ayuda humanitaria en la zona de ese país donde viven estos niños y que, en opinión de Félix González, presidente de Sanicher, “por desgracia no tienen ayuda suficiente de su Gobierno”.

En esta línea, los serranos se han desplazado en diversas ocasiones a la zona afectada para implementar programas de ayuda. Ya durante el mes de enero, visitaron la región junto a monitoras como Julia y Sveta. Con temperaturas de veintidós grados bajo cero, analizaron las 19 familias que se encuentran en situaciones más difíciles, tanto en lo económico como en el trabajo, cargadas de hijos menores, viviendo en casas muy pobres. El objetivo de la visita no era otro que observar in situ la situación y recabar información para hacer una selección de las familias más necesitadas. Las gestiones dieron resultado, ya que, de las 19 familias visitadas, van a venir este verano a la Sierra cuatro niños. La alegría no es completa, según González, ya que “todavía quedan quince familias que sus niños están deseando que llamemos a su puerta”. Para ello, se necesitan más familias de acogida en la comarca serrana para que puedan venir más niños.

Más recientemente, a primeros del mes de junio, el presidente volvió de nuevo a Bielorrusia con el fin de inaugurar un Campamento para niños que viven en la zona sur, la más contaminada, y que tienen problemas oncológicos. Se ha organizado este Campamento para 10 niños comprendidos entre 8 y 12 años y que dura 21 días. González lamenta que “es la primera vez que estos niños salen de su entorno y que van a estar atendidos por médico, A.T.S. y monitores”. Tras la vuelta de este viaje, los responsables de Sanicher se encuentran volcados en la recepción de los niños y las niñas que llegarán como cada verano a la Sierra para su programa de saneamiento. Este año, la llegada está prevista para el día 23 de junio.