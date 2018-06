La llamativa conexión entre el principal aspirante a comprar el Recreativo con Del Nido y Vizcaíno

now playing

La más que previsible retirada de Juanma López de la puja por el 90% de las acciones del Recreativo de Huelva, ha dejado al empresario madrileño José Miguel Garrido Cristo como el principal favorito a hacerse con el control de la mayoría accionarial del Decano.

Sin embargo, detrás del ex-propietario del Albacete y cabeza visible del grupo inversor Only One Way, podría esconderse otra de las eternas candidaturas a comprar el Recre, la de los empresarios vinculados a Javier Tebas, es decir, Del Nido, padre e hijo, Manolo Vizcaíno y Fran Canal.

Porque existe una llamativa conexión entre estos dos grupos, al margen de su interés por desembarcar en el Nuevo Colombino. Se trata de Santiago Pozas Arjona, actual director general del Cádiz y hombre fuerte del presidente Manolo Vizcaíno en las oficinas del Ramón de Carranza.

Curiosamente, Pozas fue también el director general del Albacete y el hombre de confianza de Garrido durante toda su etapa al frente del club manchego. Y según algunas informaciones, estuvo a punto de recalar en el Castellón, igualmente de la mano de Garrido.