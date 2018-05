El ex-propietario del Albacete quiere comprar el Recreativo

now playing

A Juanma López y al resto de interesados en adquirir la mayoría accionarial del Recreativo, les ha salido un competidor sorpresa. Se trata de José Miguel Garrido Cristo, cabeza visible del grupo inversor Only One Way, constituido el 11 de febrero de 2015, e inscrito en el Registro Mercantil de Madrid.

El citado inversor ya habría mantenido reuniones con representantes del Ayuntamiento de Huelva, según informa Onda Cero. Se trata de un empresario madrileño de 52 años que en su día ya fue dueño del Albacete y que, tras su salida del club manchego, optó a comprar el Elche y el Córdoba.