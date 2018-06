¿Acudirá Juanma López a la compra del Recreativo?

now playing

Hasta hace unas horas se daba por hecho que Juanma López pujaría por el 90% de las acciones del Recreativo de Huelva. Así lo había manifestado el propio interesado y sus más cercanos colaboradores. Además del presidente Manolo Zambrano y el gerente Carlos Hita. Sin embargo, según algunas informaciones, el hombre que lidera a Eurosamop se lo está pensando.

Y la Cadena SER va un poco más lejos al asegurar que, al día de la fecha, Juanma López no sólo no tiene interés alguno en adquirir el Decano, si no que estaría dispuesto a facilitar un acuerdo para la rescisión del contrato por el que Eurosamop desempeña en exclusiva la gestión económica, social y deportiva del club por espacio de diez años. Las malas relaciones con el Ayuntamiento serían el origen de tales dudas.