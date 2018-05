Óscar Carazo: “A Negredo se le valora como a otros candidatos al banquillo del Recreativo”

now playing

Se ha pasado el fin de semana entre el verde del césped y el negro del asfalto, viajando de un punto a otro de la geografía futbolística española para ver partidos de Segunda B y Tercera División. Y entre semana no se despega de la pantalla, el teléfono móvil y el fax. Siempre viendo jugadores y entrenadores. Siempre negociando con representantes y agentes.

Un trabajo que aún no ha dado frutos porque el club parece estar esperando a que se aclare el panorama institucional para confirmar oficialmente sus operaciones. Es Óscar Carazo, director deportivo del Recreativo y hombre de confianza de Juanma López, quien en esta entrevista con DiariodeHuelva.es detalla la situación por la que atraviesa el Decano.

-¿Se va a presentar Juanma López al proceso de venta del Recreativo?

-Imagino que sí, pero a mi me ha contratado el Recreativo de Huelva como director deportivo. Y cuando me siento con Juanma López, hablamos únicamente de cuestiones deportivas, de jugadores que he visto, de cómo van las negociaciones con este o con aquel, o de si podemos hacer esta operación u otra.

-¿Puede trabajar un director deportivo en un club que podría cambiar de dueño en unos días?

-Sí, situaciones así están a la orden del día en el fútbol. Es una profesión muy exigente e igual que hoy estamos aquí, mañana podemos estar allí. Uno no se para a pensar en eso, porque te vuelves loco. Yo estoy viendo partidos, entrenadores y jugadores, y hablando con representantes, porque al día de hoy trabajo para el Recreativo de Huelva.

-¿Está buscando entrenador el Recreativo o ya lo tiene en la persona de César Negredo?

-Se están valorando ciertos entrenadores con ciertos perfiles y poco a poco iremos concretando. A César (Negredo) se le está valorando como se valora a otros candidatos. Hay que mirar el trabajo de cada uno de ellos y en función de eso tomar la mejor decisión para el club.

-¿Existe un plazo límite para decidir quién será el entrenador?

-Es verdad que el tiempo va en nuestra contra, pero no nos queremos equivocar y lo estamos meditando tranquilamente, viendo lo que nos da cada uno de los candidatos. Internamente sí tenemos marcada una fecha límite, pero las prisas en el fútbol nunca son buenas.

-¿El club planea dar alguna baja entre los jugadores que tienen contrato en vigor?

-A lo mejor a alguno de esos futbolistas le surge una propuesta mejor y quiere salir. Ahora mismo están con contrato en vigor y se valorará su continuidad buscando siempre lo mejor para el equipo.

-¿Cómo de cerradas están las renovaciones de Marc Martínez y Diego Jiménez?

-Eso de que están hechas lo habéis sacado vosotros los periodistas. Cuando se cierren y se firmen, si es el caso, el club lo comunicará oficialmente.

-¿Y la renovación de Antonio Núñez?

-Es una situación diferente, como por otra parte ocurre con cada jugador. Al final tienes que valorar a los futbolistas y negociar con ellos uno a uno, y tomar la mejor decisión para todos.

-¿Se mantiene el compromiso para el fichaje de Caye Quintana?

-Caye es un jugador importante en Segunda B y está en la agenda de cualquier director deportivo que quiera tener buenos futbolistas en su equipo. Además, es un chico querido en Huelva. A partir de ahí, hay que negociar y valorar, pero hasta el 30 de junio pertenece al Jumilla.

-¿Hay posibilidades de contar con Boris, Gorka Santamaría, Rafa de Vicente o Sergio González?

-Son situaciones que hay que valorar individualmente y si nos interesa a ambas partes, intentaremos llegar a un acuerdo. Pero no podemos olvidar que los futbolistas también tienen que tomar la decisión de querer seguir aquí.

-¿Y alguno ha mostrado el deseo de continuar en el Recreativo?

-Son jugadores que han estado bien aquí en Huelva, pero seguro que se les presentan otras oportunidades porque son buenos futbolistas. Ellos tienen que valorar si quieren seguir con nosotros y nosotros tenemos que valorar si queremos continuar con ellos.

-¿El Recreativo va a tener menos dinero este año para hacer fichajes?

-Tenemos un presupuesto para fichar y con ese presupuesto vamos a trabajar. El dinero es un plus, no hay que engañarse, pero la clave es trabajar para fallar lo menos posible y formar un buen equipo. Y tenemos el claro ejemplo del Rayo Majadahonda. No tenía un presupuesto de los más elevados de la Segunda B, pero lleva varios años haciendo las cosas bien, con tranquilidad y paciencia, y al final han obtenido su recompensa.

-¿Sería un error presentar al Recre como uno de los favoritos al ascenso la próxima temporada?

-Conozco la exigencia del proyecto y soy consciente de la exigencia que supone estar en el Recreativo de Huelva. A partir de ahí, tenemos que ir compitiendo, intentar dar lo máximo y la liga nos irá marcando dónde vamos a estar.