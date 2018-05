El Recreativo no es un candidato al ascenso en la ‘Liga del Dinero’

Por historia y masa social no hay duda, el Recreativo de Huelva es el mejor club de toda la Segunda División B y, por consiguiente, un claro candidato al ascenso al fútbol profesional la próxima campaña. Sin embargo, está por ver que el potencial deportivo del Decano se mantenga a la altura de las expectativas. Y la culpa es de la economía.

A 'grosso modo', el Recre cuenta con un presupuesto mínimo de 1,4 millones de euros procedentes de sus dos principales fuentes de ingresos: sus abonados y la subvención del Ayuntamiento. Respecto a los socios, el club ingresará en torno a 900.000 euros si repite los diez mil abonados del curso anterior. Y la prometida ayuda municipal es de 500.000 euros por temporada.

Unas cifras que sitúan a los albiazules en el 'top-10' de la 'Liga del Dinero', pero que este ejercicio venidero más que nunca hay que rebajar, pues la entidad que preside Manolo Zambrano debe hacer frente a una serie de gastos ineludibles. Principalmente para cumplir el convenio con la Agencia Tributaria y, novedad, el acuerdo con Eurosamop.

En este sentido, Hacienda reclamará dos pagos de 110.000 euros cada uno, a fechas 30 de septiembre y 30 de marzo. Son 220.000 euros a descontar del presupuesto. Y superado el año de carencia, toca pagar a la empresa de Juanma López por su gestión económica, social y deportiva del club. La 'minuta' está fijada en un 15% de los ingresos de la entidad, lo que significa un mínimo de otros 200.000 euros.

A ello cabe añadir la devolución del millón de euros largo que Juanma López ha prestado al Recreativo, al interés de entre el 4% y el 4,5%, cuyos plazos se desconocen, pero que hay que empezar a pagar esta próxima temporada. Y resten también los 'picotazos' que vienen dando los acreedores, muchos de ellos de la época de Pablo Comas.

La resultante es que, salvo que consiga ingresos extraordinarios, el presupuesto que el Decano podrá destinar a la confección de su primera plantilla será muy inferior al millón de euros. Y con total probabilidad también estará por debajo de lo que se ha gastado en fichajes este verano y este invierno.

De este modo, los onubenses no sólo no estarán entre los cuatro equipos más poderosos de la Segunda B. También será difícil que se mantenga entre los diez más potentes económicamente hablando. Porque en la 'Liga del Dinero', el Recre no es un candidato al ascenso. Aunque afortunadamente, el fútbol sigue siendo un juego y no una clase de economía. Con trabajo y conocimiento del mercado de fichajes se puede paliar la falta de recursos financieros.