El Gobierno mantiene el pulso por la arena y niega que haya dos puntos nuevos de extracción

now playing

now playing

now playing

now playing

now playing

Grávalos afirma que la arena dispuesta hasta ahora por la Junta “es claramente insuficiente para regenerar con garantías las playas de Huelva”

La subdelegada del Gobierno en Huelva, Asunción Grávalos, ha afirmado este jueves que la arena dispuesta hasta ahora por la Junta de Andalucía “es claramente insuficiente para regenerar con garantías las playas de Huelva” y ha destacado que mientras el Gobierno “está buscando alternativas para tener la costa onubense lo mejor posible de cara al verano, la Junta sigue enrocada en la inacción y sin plantear soluciones que hagan posible que nuestro litoral presente su mejor imagen a los miles de turistas que eligen nuestra provincia para disfrutar sus vacaciones”.

“El compromiso del Gobierno de España es claro: arreglar las playas lo mejor que se pueda y en el menor tiempo posible con los puntos de extracción de arena autorizados por la Junta, aunque todos debemos ser conscientes de que estos puntos de extracción están más lejanos, son claramente insuficientes y son de peor calidad”, ha incidido Grávalos, quien ha remarcado que “vamos a trabajar para tener las playas lo mejor posible pese a las negativas de la Junta a los puntos de extracción que garantizan la arena de calidad que requieren nuestras playas”.

En esta línea, la subdelegada ha negado que se haya solicitado desde Subdelegación del Gobierno ni que la Junta haya autorizado dos puntos nuevos de extracción, “ya que en Isla Canela y Nuevo Portil se van a realizar movimientos de arena terrestre y el dragado de El Portil no requiere ahora de permiso de la Delegación de Medio Ambiente porque ya con anterioridad no había puesto reparos a esta zona de extracción”.

Asimismo, Grávalos ha precisado que la arena que se podrá aprovechar del dragado de la desembocadura del Piedras “es una mínima parte de los 900.000 metros cúbicos de arena que se necesitan para regenerar las playas de Huelva”. “No se puede engañar a los ciudadanos –ha declarado– diciendo que con el dragado del Piedras se soluciona el problema de la aportación de arena porque es falso, este dragado sólo servirá para un trozo de playa de El Portil”.

Grávalos ha insistido en que el Gobierno de España ha puesto encima de la mesa 10 millones de euros para arreglar la costa de Huelva y poner a punto sus playas “pero la respuesta de la Junta obstaculiza esta inversión necesaria al no poner a disposición de Costas los puntos de extracción de arena suficientes y de calidad para regenerar Matalascañas, Mazagón, La Antilla, Islantilla e Isla Cristina

Movimientos de arena

Pese a las trabas de la Junta, la subdelegada ha anunciado que la próxima semana se podrán en marcha los trabajos de regeneración en las playas de Isla Canela, El Portil y Nuevo Portil contemplados dentro de las obras de emergencia para reparar los 12 kilómetros de la costa onubense afectados por los temporales.

Para llevar a cabo la regeneración de estas playas, el Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, a través de la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar, ha planificado en Isla Canela trabajos de redistribución de arena de la propia playa ayamontina. Está previsto el movimiento de 20.000 metros cúbicos de arena mediante transporte terrestre.

En Nuevo Portil (Cartaya), también se van a llevar a cabo los trabajos de regeneración con obras de redistribución de arena por transporte terrestre. Para ello se va a utilizar la zona de acopio ubicada en Caño Culata. Estas actuaciones, que arrancarían a inicios de la semana próxima, ya han sido trasladadas a título informativo a la Junta de Andalucía y a los ayuntamientos de Ayamonte y Cartaya.

Respecto a la playa puntaumbrieña de El Portil, Costas va a realizar un dragado en la desembocadura del Piedras para aprovechar la arena acumulada frente a la playa del Cruce de La Bota. Está previsto que esta actuación pueda comenzar a finales de la semana que viene.

Autorizaciones

La subdelegada del Gobierno ha dejado claro hoy que los trabajos de regeneración que se van a llevar a cabo en las playas de Ayamonte y Cartaya no requieren de la autorización de ningún punto de extracción de arena por parte de la Delegación de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía “al tratarse de aportaciones de arena terrestre de la misma playa o de zonas de acopio ya existentes”.

Del mismo modo, Grávalos ha asegurado que el dragado en la desembocadura del Piedras “tampoco necesita ahora de la autorización” de la Delegación de Medio Ambiente de la Junta “ya que, con anterioridad, no había puesto reparos a esta zona de aportación que no es nueva y ya se había planteado de inicio por Costas”.

Por otro lado, la subdelegada ha resaltado que prácticamente todas las actuaciones que no requieren de aportes de arena están ya en marcha e, incluso, algunas ya finalizadas. El presupuesto supera los 500.000 euros.

Así, en Isla Cristina se han llevado ya a cabo trabajos en la playa de La Gaviota consistentes en el remodelado de la duna y el desmontaje del tramo final de la pasarela de La Gola afectado por los temporales. El lunes próximo está previsto el montaje de pasarelas y entarimados.

En Lepe, se está instalando pasarelas en la playa de Nueva Umbría. En Mazagón, se está trabajando en dos accesos una vez hecha la retirada de escombros. En Matalascañas, continúan las labores en la pasarela del Parque Dunar y mañana se reunirán los técnicos de Costas y del Ayuntamiento para concretar las obras del paseo marítimo, tras la reunión celebrada hoy en la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar. En El Portil y Nuevo Portil ya se ha realizado la retirada de escombros desenterrados y se trabaja en la reparación de cinco pasarelas de acceso.

Además, tanto en El Portil como en la playa ayamontina de Isla Canela está prevista la instalación de geocontenedores como línea de protección del frente litoral. Será la primera vez que se va a usar este sistema en las playas de la provincia. Se trata de vainas de geotextil rellenos de arena que quedan enterradas bajo la duna y que conforman una línea de defensa de la costa con un impacto ambiental y paisajístico menor que, por ejemplo, las tradicionales escolleras.

Este sistema de protección costera ya se ha utilizado en distintos puntos del litoral español y es una técnica usual en países como Holanda, Australia y la vecina Portugal. En esta primera ocasión, está previsto instalar en Huelva la próxima semana 150 metros de geocontenedores en El Portil y 200 metros en Isla Canela.