El PSOE reclama al Gobierno que ilumine los tramos de la A-49 que dejó en suspenso en 2011

El Grupo Parlamentario Socialista en el Senado ha reclamado al Gobierno central que proceda a restaurar la iluminación en el tramo de la A-49 entre Chucena y Ayamonte, una medida que el Ejecutivo central adoptó para hacer frente a la crisis económica en 2011. Los socialistas consideran que “superados los años más duros de esa situación, va siendo hora de que se restablezca un servicio que consideramos necesario para la seguridad vial y, por ende, para los usuarios”, ha señalado el coordinador del grupo parlamentario y senador, Amaro Huelva.

Con todo, en la iniciativa presentada, para que sea contestada por escrito, los senadores onubenses preguntan si el Ministerio de Fomento tiene pensado realizar alguna actuación encaminada a adaptar las luminarias de ese tramo para mejorar la capacidad de ahorro y eficiencia energética. “Los socialistas consideramos, no solo que se debe reponer el servicio cuanto antes, sino que cuando se haga se adapte a la normativa de ahorro y eficiencia y se proceda a la modernización y adaptación de las farolas”, ha apuntado el senador onubense.

En esta línea, Amaro Huelva ha pedido al Gobierno central que “no se demore con esta actuación porque los ciudadanos que diariamente transitan por esta autopista no deben sufrir la mala gestión de un Ejecutivo que dice a boca llena que hay indicios de recuperación económica y, sin embargo, los ciudadanos no puedan apreciarlo”.

Asimismo, el senador socialista ha reiterado su petición de que “los onubenses pueden empezar a disfrutar de esa mejora de la economía como el resto de ciudadanos de este país, porque a la hora de hacer recortes y reducciones de partidas, al PP no le tiembla el pulso con Huelva”.

“Esta es otra prueba más de que para el Gobierno del PP esta provincia no está en el mapa y en esta cuestión como en muchas otras no es que no se nos tenga presentes, sino que además se nos castiga”, ha apostillado Amaro Huelva.