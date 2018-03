El PSOE elevará al Congreso los continuos cortes de luz en Beas

La secretaria general del PSOE de Beas y el alcalde de la localidad mantienen un encuentro con parlamentarios nacionales para “hacer llegar este tema a Madrid y que el Estado tome ya cartas en el asunto y resuelva una cuestión que se hace insostenible para los vecinos del municipio”

El PSOE de Huelva elevará al Congreso y al Senado los problemas de cortes del suministro eléctrico en Beas y exigirá al Gobierno central que “solucione esta situación que es competencia única y exclusiva del Estado, como se recoge en el artículo 3 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico”.

Así ha quedado de manifiesto tras el encuentro que la secretaria general del PSOE en el municipio y portavoz en el Ayuntamiento, Rosa Tirador, y el alcalde de la localidad, Diego Lorenzo Becerril, han mantenido con la diputada nacional por la provincia, Pepa González Bayo, y los senadores Amaro Huelva y Ana Pérez, “para hacer llegar este tema a Madrid y que el Estado tome ya cartas en el asunto y resuelva una cuestión que se hace insostenible para los vecinos del municipio y, por tanto, es de extrema urgencia que se solucione de una manera inmediata”.

Es más, en esta reunión ha quedado patente que “este grave problema es consecuencia, sin duda, de la dejadez de la empresa distribuidora, siendo por tanto responsabilidad exclusiva del Estado resolverlo, al tratarse de un asunto que sólo puede ser atajado con inversión y exigencia a las eléctricas”, han aseverado.

Por eso, han lamentado que “siendo el Gobierno el que controla a las empresas eléctricas no sea consciente de los daños y perjuicios que está ocasionando la compañía Sevillana-Endesa en el municipio, al no tomarse en serio un problema como es el servicio deficiente de un bien básico como la electricidad, ya que estos persistentes cortes de luz están provocando no solo serios desperfectos en los electrodomésticos de los hogares y comercios, sino que está poniendo en riesgo la vida de muchas personas dependientes, así como una repercusión muy negativa en el tejido empresarial, con cuantiosas pérdidas económicas, y en el desarrollo integral del municipio”, han indicado.

Por ello, esperan que el Gobierno dé ya una solución contundente a esta situación que, si bien lleva años produciéndose ha sido a partir del mes de octubre y, especialmente, en estas últimas semanas cuando los cortes de luz se han sucedido de manera persistente, hasta más de una veintena al día”.

Los vecinos “están totalmente indignados, y con razón, porque no llegan a comprender que a pesar de las denuncias la solución por parte de esta compañía no llega. Los ciudadanos son consumidores de pleno derecho y merecen que se les preste un servicio de calidad y, por tanto, se hace de máxima necesidad que esta compañía eléctrica, que controla el Gobierno central del PP, ponga todos los medios necesarios, tanto en el mantenimiento, como en la ampliación y la mejora de las redes, para solucionar urgentemente este problema”, han señalado.

En esta línea, tanto la portavoz socialista como el alcalde de la localidad han destacado que, “desde el primer momento, estamos trabajando para solucionar este tema y no vamos a parar hasta que se normalice esta situación y Beas tenga un servicio eléctrico acorde con los tiempos y en base a las tarifas que se abonan por el mismo, que es de primera necesidad”.