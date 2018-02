Detectan fallos en el control de contaminantes que realiza Matsa a sus trabajadores

La sección sindical de Comisiones Obreras en Mina de Aguas Teñidas (Matsa) ha detectado que en la empresa minera no se están haciendo correctamente las analíticas y aplicando en su integridad el protocolo de detección de metales pesados en el organismo de los trabajadores expuestos a contaminantes como arsénico y mercurio. Los representantes sindicales de los trabajadores (el comité de empresa está formado mayoritariamente por CC OO y UGT) han llegado a esta conclusión después de mantener varias reuniones y encuentros con especialistas en la materia tras los positivos por mercurio y arsénico (ambiental) reconocidos en el último año por la compañía. En el transcurso del último encuentro se puso de manifiesto el riguroso protocolo que se emplea en otras empresas del metal y que difiere del que se sigue en Matsa puesto que en la mina sólo se continúa con el protocolo cuando los niveles de creatinina son anormalmente altos. Según este protocolo, las analíticas de los operarios deben hacerse en el último día de trabajo de un ciclo de siete, en el caso de la detección del mercurio, y analizar la orina continuada durante todos los días. Con el proceder actual, entienden que los resultados pueden ser menos fiables porque no se respetan los tiempos y se trabaja aleatoriamente.

Ante esta situación, los representantes de los trabajadores han recomendado a toda la plantilla de la matriz y también de las contratas y subcontratas que se realicen analíticas particulares si observan en los resultados obtenidos algún dato de alerta y presencia o sospecha de contaminantes. Se pretende evitar el oscurantismo y la falta de información al respecto por parte empresarial y de las administraciones competentes.

La sección sindical de CC OO ha llevado formalmente esta petición a la empresa minera en el transcurso de los encuentros del comité de seguridad e higiene y ha distribuido por los centros de trabajo de la compañía un comunicado en el que informa a la plantilla al respecto. De momento, no ha habido nuevos casos de contaminación por metales pesados.

Pero las nuevas denuncias de los sindicatos no se refieren solo a la salud sino que también abordan los incumplimientos de convenio y ponen de manifiesto graves problemas en seguridad y abuso en los horarios de trabajo.

En el comunicado lanzado a la plantilla y presentado a la Dirección de Matsa pregunta la representación sindical por qué en paradas de planta se consienten abusos de jornadas de doce horas e incluso más en trabajadores de subcontratas y personal técnico de Aguas Teñidas y no se respetan los descansos entre jornadas, al mismo tiempo que se consienten jornadas de doce horas en turnos nocturnos cuando el estatuto afirma que no se pueden echar horas extras en nocturnidad. La sección sindical de CC OO también ha preguntado a la compañía “por qué se cubren las bajas en personal de plantilla de Matsa y en especial la de técnicos de planta con jornadas de doce horas durante toda la baja y no se contrata personal para sustituir o se premia a compañeros con formación suficiente para cubrir esos puestos y no utilizar jornadas que no cumplen con la seguridad”.

También ha alarmado a los trabajadores el hecho de que en los trabajos de trituración al aire libre y con las bajas temperaturas que se han dado (hasta tres grados bajo cero) “se han permitido jornadas de 24 horas en personal de contratas y técnicos de Matsa, con las graves consecuencias que este proceder ha tenido para la empresa y lo que supone para la seguridad del trabajador”. La sección sindical de CC OO asegura que “tanto la empresa de subcontrata como Matsa tienen personal suficiente para poder realizar estos trabajos con más personal y no jugando con la seguridad de los trabajadores”. Para CC OO está claro, dice el comunicado, que “la empresa está premiando la producción por encima de la seguridad de sus trabajadores”.

En el comunicado distribuido entre la plantilla se preguntan también por qué Matsa “niega continuamente al comité de empresa los picajes de entrada y salida de los trabajadores en las instalaciones cuando es nuestra obligación, igual que la de la empresa, velar por el cumplimiento de las medidas de seguridad en referencia a las jornadas diarias y otros tantos temas”. “Con este comportamiento, dice la nota, la empresa demuestra que para Matsa no es la seguridad lo primero, como ellos venden, sino la producción”.

Desde el comité de empresa se advierte a la compañía minera que si este proceder continúa el caso y todas estas denuncias acabarán en los tribunales.

Cabe recordar que tras la primera alerta surgida en la explotación minera y conocida hace poco más de un mes, la empresa anunció que ajustaba su plan de higiene anual para incorporar más mediciones de contaminantes y que éstas se hiciesen cada tres meses.

La modificación de su programa de salud llegó después de que trascendiera que un grupo de operarios se había visto afectado por la presencia de mercurio y arsénico, según advirtieron las secciones sindicales de CC OO y UGT en la explotación ubicada en Almonaster. La empresa reconoció que de los análisis recibidos en el mes de enero se desprendía que dos de los puestos de trabajo del área de trituración superaron el valor límite ambiental de exposición diaria al arsénico aunque tildó de "alarmistas" las informaciones.