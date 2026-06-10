Antonio Sanz destaca la evolución favorable del incendio y afronta la noche con optimismo

El consejero en funciones de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, ha destacado este miércoles la evolución favorable del incendio forestal declarado en Villanueva de los Castillejos, después de una jornada en la que los operativos han logrado consolidar líneas de defensa y frenar el avance en los sectores más comprometidos.

Tras la reunión del Comité de Operaciones celebrada en el Puesto de Mando Avanzado, Sanz aseguró que “la preparación de los trabajos previos ha surtido efecto y los resultados están siendo positivos”, lo que permite afrontar las próximas horas “con un alto grado de optimismo”, aunque insistió en la necesidad de mantener la prudencia debido a la complejidad de la emergencia.

El consejero destacó que la superficie afectada “no ha aumentado significativamente” y se mantiene en algo más de 5.000 hectáreas, mientras los técnicos continúan evaluando con precisión el perímetro mediante vuelos de reconocimiento y análisis sobre el terreno.

Uno de los factores que más favorecen al operativo es la previsión meteorológica para la noche. Según explicó Sanz, el viento irá disminuyendo progresivamente hasta quedar prácticamente en calma durante la madrugada, mientras que la entrada posterior de viento de componente sur permitirá aumentar la humedad ambiental, circunstancia que ayudará a ralentizar la propagación del fuego y facilitará las tareas de control.

Durante la jornada, los esfuerzos se han concentrado especialmente en el sector norte del incendio, considerado el más peligroso ante los posibles cambios de viento. Además, efectivos del Plan INFOCA y de la Unidad Militar de Emergencias (UME) han trabajado de forma conjunta en el sector noroeste para evitar el avance hacia zonas habitadas y reforzar el cierre del perímetro junto al río Odiel.

Aunque se han producido algunas reproducciones puntuales dentro del área afectada, estas han sido controladas rápidamente gracias a la intervención coordinada de medios aéreos y terrestres.

En cuanto a la población, 96 personas permanecen todavía fuera de sus viviendas por motivos de seguridad. Antonio Sanz señaló que el regreso no se autorizará hasta que existan garantías plenas para hacerlo de forma ordenada y segura.

La emergencia ha movilizado durante la jornada a 512 efectivos de distintos organismos. Para la noche permanecerán desplegados 265 profesionales del Plan INFOCA, apoyados por autobombas, maquinaria pesada, unidades sanitarias, meteorológicas y de análisis, además del importante dispositivo de la UME, que mantiene sobre el terreno 250 efectivos y más de 80 medios.

El consejero agradeció el trabajo de todos los profesionales implicados y destacó la coordinación entre administraciones, mostrando su confianza en que la favorable evolución registrada durante el día permita seguir avanzando hacia el control definitivo del incendio.