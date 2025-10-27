Un turismo y un autobús colisionan en el Puente Sifón sin causar heridos

Un turismo y un autobús se han visto implicados esta tarde en una colisión en el Puente Sifón Santa Eulalia, en Huelva. El accidente, ocurrido a primera hora de la tarde, se saldó únicamente con daños materiales y ningún herido, según han confirmado fuentes municipales.

El impacto, de carácter leve, obligó a interrumpir parcialmente el tráfico durante varios minutos mientras los servicios de emergencia y la Policía Local se desplazaban al lugar para regular la circulación y retirar los vehículos implicados.

Pese al susto inicial, no fue necesaria la intervención sanitaria y la normalidad quedó restablecida poco después. El suceso ha generado ligeras retenciones en la vía, una de las principales conexiones entre la capital y la zona de Punta Umbría.