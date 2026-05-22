Huelva sale de La Matilla rumbo a su encuentro con la Virgen del Rocío

La Hermandad del Rocío de Huelva ha iniciado este viernes desde La Matilla la última etapa de su peregrinación hacia El Rocío en una jornada marcada por la emoción contenida y la cercanía del encuentro con la Blanca Paloma.

Tras la pernocta y el rezo del Santo Rosario bajo la madrugada rociera, el campamento despertó a las 7:00 horas con el tradicional toque de alba, mientras los tamboriles comenzaban nuevamente a sonar entre las carriolas y los primeros rayos de sol.

A las 8:00 horas se ha celebrado la misa antes de que el Simpecado retomara el camino desde La Matilla a las 09:00 horas rumbo al paraje de El Gato.

Allí tendrá lugar el tradicional sesteo a partir de las 13:45 horas, uno de los últimos momentos de descanso y convivencia antes de afrontar los kilómetros finales hacia la aldea.

Tras reemprender la marcha a las 15:45 horas, Huelva pondrá ya rumbo definitivo hacia El Rocío en una tarde donde los vivas, las sevillanas y la emoción irán creciendo conforme la hermandad se acerque a la Virgen.

La entrada en el Barrio de las Gallinas está prevista para las 20:00 horas, mientras que la llegada oficial de la carroza a la casa hermandad se espera ya entrada la noche, culminando así una nueva peregrinación marcada por la fe y el sentimiento rociero de miles de onubenses.