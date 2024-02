El PSOE denuncia el abandono de la Junta al pueblo de Valverde

La parlamentaria onubense y portavoz de la Ejecutiva del PSOE-A, María Márquez, ha afirmado hoy que Valverde del Camino es un “claro ejemplo del incumplimiento, y del desamparo y la orfandad” que sienten los ciudadanos con el Gobierno de la Junta, con temas tan importantes como la sanidad y la educación. En estos ámbitos, ha afeado al Partido Popular y al presidente de la Junta, Moreno Bonilla, que se esté a la espera de la construcción de un centro de salud que el candidato del PP a la Alcaldía prometió en campaña electoral, así como la comunidad educativa aguarda a que se reconstruya un muro que se derrumbó en el colegio público Los Molinos.

María Márquez, que ha participado en la reunión de la Interadministrativa que la secretaria general, María Eugenia Limón, ha convocado en Valverde, “empeñada en que el PSOE recorra todos los pueblos para estar al lado de los ciudadanos y de los alcaldes y alcaldesas”, ha dicho que “venimos a ponerle rostro al desamparo que sentimos en muchos pueblos de la provincia por parte de la Junta y de Moreno Bonilla”.

La parlamentaria socialista ha lamentado que “cualquier onubense ha tenido un problema en el ámbito sanitario, esperando meses, años para cita con especialista o para poder operarse. Los onubenses somos los que más esperamos para operarnos y para ver al especialista, por eso son muchos los que han tenido un momento de cabreo, de enfado con Moreno Bonilla por las políticas de sanidad que se están impulsando”.

La Junta de Andalucía ha pedido, según ha remarcado, “un sobreesfuerzo a los ayuntamientos atribuyéndoles competencias que no tienen, porque dice que el hecho de que se caiga un muro forma parte de las tareas de mantenimiento que ha de hacer el Ayuntamiento. Si no fuera tan grave, daría para reírse. Es la Junta la que tiene los recursos económicos para auxiliar a los ayuntamientos para que los vecinos y vecinas tengan mejores condiciones de vida”. En cuanto al centro de salud, “no es una realidad, no hay una primera piedra ni se ha dado un paso que deje ver que hay una buena intención. Aquello fue una mera utilización política y no tenemos noticia al respecto”.

La alcaldesa socialista de Valverde, Syra Senra, ha explicado que “estamos esperando que el centro de salud se realice, porque incluso puso como candidato del PP una valla publicitaria anunciándolo y aunque este partido no gobierna el Ayuntamiento, sí gobierna en la administración competente, que es la Junta, por lo que debe reclamarlo”. En cuanto al centro educativo Los Molinos, Senra le ha reprochado que decía iba a luchar por su pueblo, y aunque en Valverde no gobierne su partido, sí en la Junta. Igualmente se ha referido al muro derrumbado del CEIP Los Molinos, donde el Ayuntamiento “hizo un arreglo de emergencia, pero hay que dar solución porque hay que salvaguardar la seguridad de toda la comunidad educativa”.