Último día para entregar las cartas a los pajes reales en la Plaza de Las Monjas

La Plaza de Las Monjas acoge este sábado 3 de enero el último día de recogida de cartas por parte de los pajes reales, una cita muy esperada por los niños y niñas de Huelva en la recta final previa a la llegada de Reyes Magos de Oriente.

Desde el pasado 26 de diciembre, los pajes han recibido cientos de cartas cargadas de ilusión y deseos, convirtiendo el corazón de la ciudad en un punto de encuentro para las familias. Hoy se presenta como la última oportunidad para que los más pequeños entreguen sus mensajes antes de que partan rumbo a Oriente.

Durante esta jornada, la recogida de cartas se desarrolla en horario de mañana, de 11.00 a 14.30 horas, y por la tarde de 17.00 a 22.00 horas, facilitando así que todas las familias puedan participar en esta tradición tan arraigada.

La actividad ha llenado estos días la Plaza de Las Monjas de ambiente navideño, nervios y sonrisas, reforzando la magia de una cuenta atrás que culminará con la llegada de Sus Majestades. Con este último día de recogida, Huelva cierra uno de los actos más entrañables de su programación navideña, manteniendo viva la ilusión de los Reyes Magos.