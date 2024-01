"Esta sentencia devuelve a Gildoy la propiedad (del Recre), porque deja sin efecto el proceso de expropiación de Gabriel Cruz"

El Ayuntamiento de Huelva ha recibido en la mañana de hoy la notificación del TSJA por el que se falla a favor de Gildoy España en el proceso de expropiación de las acciones del Recreativo de Huelva.

En esta sentencia, “se revoca la expropiación y se anula el acuerdo de Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Huelva, con fecha 27 de junio de 2016, por el que se aprobó el acuerdo sobre la necesidad de ocupación y de relación de bienes y derechos a expropiar por interés social, de las acciones del capital social del Recreativo de Huelva SAD cuya titularidad corresponde a Gildoy España SL”.

Esta sentencia, devuelve a Gildoy la propiedad, porque deja sin efecto el proceso de expropiación de Gabriel Cruz.

El primer teniente de alcalde del Ayuntamiento y portavoz del equipo de Gobierno, Felipe Arias, junto al segundo teniente de alcalde, Francisco Muñoz, y el presidente de la entidad, Jesús Vázquez, han comparecido en rueda de prensa para anunciar el contenido de la sentencia, así como valorar sus consecuencias para el club y la ciudad.

“Comparecemos en un día muy difícil para la historia del Recreativo de Huelva, el Decano del Fútbol Español. Hoy nos encontramos con un episodio más de lo mal que hizo las cosas el anterior equipo de Gobierno en este Ayuntamiento de Huelva, una decisión que pone en riesgo uno de los mayores patrimonios y seña de identidad de Huelva, el Real Club Recreativo de Huelva”, ha señalado Arias.

Se trata de “una mala decisión heredada del equipo de gobierno del Señor Cruz, que trae unas consecuencias tan graves para esta ciudad y para la afición del Recre”.

Arias ha recordado que “tenemos que aclarar y queremos hacerlo, que es una mala decisión y un mal procedimiento ejecutado por el anterior equipo de Gobierno socialista. Ninguno de los actuales miembros del equipo de Gobierno apoyamos dicho procedimiento por considerar que jurídicamente no estaba bien hecho”.

El equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Huelva ha insistido en que “Lo dijimos entonces y lo decimos ahora. Vamos a defender al Recre hasta las últimas consecuencias, con procedimientos bien argumentados y conforme a Ley”. Le corresponderá a la administración de Pilar Miranda “solucionar un grave problema”.

En su momento, “jurídicamente se analizó en el Ayuntamiento y ya por aquél entonces se veía falta de motivación, de rigor y se apuntaba que había otras alternativas que podían llegar a la solución del problema en aquel momento”. Se trata de un posicionamiento que “recoge la propia sentencia”.

Por ello, “en base a lo que nos hemos encontrado en el día de hoy, heredado por el PSOE y el equipo de Gobierno de Gabriel Cruz, vamos a presentar recurso de casación al Tribunal Supremo y agotar todas las vías posibles”. El Ayuntamiento lo hará “desde el rigor y conforme a la ley”.

Según el Ayuntamiento, el argumento principal de la sentencia demuestra “la total falta de diligencia en la operación de Gabriel Cruz, donde no reconoce la autoridad pública del Recreativo como ente y ve desproporcionada la expropiación”.

Arias ha insistido en que: “Había otras vías y no las utilizaron. No se han cumplido los procedimientos de manera correcta. No han hecho bien las cosas. Sabíamos que esto podía pasar”. La sentencia debilita todos los argumentos esbozados para justificar la expropiación porque el equipo de Gobierno socialista no agotó las vías previas que la Ley hubiera permitido en ese momento. Se hizo “sin haber notificado a la propiedad para tomar otras medidas y con argumentos muy forzados”.

Felipe Arias ha explicado que “el PSOE fue a la peor de las soluciones, la más arriesgada y con peores consecuencias para el Recreativo de Huelva y la ciudad”.

El primer teniente de alcalde ha recordado que los propios servicios jurídicos municipales plantearon en su momento que “la solución podía haber sido, por ejemplo, resolver el contrato de venta a Gildoy por incumplimiento de pago a Huelva Deporte. Pero no lo hicieron y mucho nos tememos que con más intención de rentabilizar políticamente al club, antes que buscar la mejor solución para el Recreativo de Huelva. Parece que prioriaron su más su interés personal que el interés general”. Esta medida “hubiera llevado a una devolución de las acciones al Ayuntamiento”.

Gabriel Cruz optó por “la vía más fácil y así nos vemos”. El proceso fue “precipitado y arriesgado, con una urgencia no justificada”. Se hizo “con criterio técnico en contra, informes negativos de intervención, porque el Ayuntamiento estaba en un plan de Ajuste”. Todas esas decisiones “nos han llevado a algo que todo el mundo advertía. A lo que ya imaginábamos que podía pasar. Y todo llega en un momento en el que el club está estable económicamente y en uno de los mejores momentos deportivos de los últimos años”.

Pleno de expropiación

El alcalde, Gabriel Cruz, contó con el respaldo de su grupo (PSOE), Ciudadanos, PP y Mesa de la Ría. Izquierda Unida mostró su oposición al proceso de expropiación.