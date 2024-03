Pilar Miranda, "ejemplo de mujer" para el PP y "alcaldesa que eliminó la concejalía de Igualdad" para el PSOE

Partido Popular y PSOE han chocado este 8M aportando dos visiones muy opuestas a la realidad que según unos y otros se vive en Huelva. Mientras que los populares ponen a Pilar Miranda de ejemplo y referente en esta fecha ligada al feminismo, desde el PSOE se afea que precisamente la primera alcaldesa de la ciudad eliminara la concejalía de Igualdad respondiendo a su pacto de investidura con VOX. Pero vayamos por partes.

El Ayuntamiento y con ello la capital onubense ha vivido esta mañana, a juicio del propio Consistorio, un hecho sin precedentes al celebrar el Día Internacional de la Mujer, presidido por la primera alcaldesa de la ciudad de Huelva, Pilar Miranda. Como ha dicho en la presentación del acto el concejal de Servicios Sociales, Familias y Accesibilidad, José Manuel Moreno “no hay mejor manera de trabajar por la igualdad que aportar referentes, porque hoy es el día para recordar a las mujeres que han sido determinantes en el largo camino recorrido y Pilar Miranda, como la primera alcaldesa de Huelva, se suma a ellas, al ser un nuevo ejemplo de mujer que gracias a su voz, fuerza, valentía y conocimiento ha logrado cambiar la historia, no solo dentro del feminismo, sino en un ámbito tan sensible y visual como la política, demostrando la capacidad de las mujeres y que el género no tiene que ser un problema para lograr cualquier objetivo”.

Todas las administraciones, arropadas por los representantes de la sociedad civil, en todos sus ámbitos se han sumado a la celebración, a las puertas del Ayuntamiento de Huelva para apoyar un manifiesto en el que Pilar Miranda ha abogado por “la unidad entre hombres y mujeres para trabajar juntos por la Igualdad, porque dividir la sociedad es lo peor que se puede hacer en política”.

En este sentido ha dicho “que la igualdad es demasiado importante para permitir que las ideologías que nos separan impidan que trabajemos juntos con la misma bandera de toda la sociedad, unidas y unidos, con el foco en lo realmente importante sin más intereses ni ruido que lejos de ayudar solo sirven para debilitar una lucha justa de millones de mujeres en todo el mundo”.

De esta forma, ha dejado claro que “el 8 de marzo no es de nadie. Es un día de todas y todos. Es una jornada reivindicativa en la que las mujeres con responsabilidades públicas debemos dar voz a quienes no la tienen; celebrar los logros de todas las luchadoras que nos han precedido a lo largo de la historia y afrontar con ilusión la construcción de un futuro con igualdad de oportunidades para todas, una ciudad de mujeres y hombres libres e iguales; una sociedad en la que todos podamos vivir en libertad”.

Concejales de la oposición reclaman una Concejalía de Igualdad

Acto seguido y en paralelo, el PSOE en el Ayuntamiento de Huelva ha reivindicado este 8 de Marzo la recuperación de la Concejalía de Igualdad en el Ayuntamiento de Huelva, “que fue eliminada tras el pacto de investidura del Partido Popular y de Vox”.

La viceportavoz socialista e el Consistorio, María Teresa Flores, ha subrayado “que un primer paso para seguir avanzando en la igualdad desde la administración local es recuperar una concejalía que jamás debió ser eliminada”.

Según Flores, a las políticas locales de igualdad “hay que darle entidad propia y dejar de esconder su nombre solo para contentar a la ultraderecha”.

La socialista ha insistido en que, “el feminismo va más allá de una puesta en escena y de un discurso vacío”. Por ello, “Pilar Miranda debe rectificar esta decisión de inmediato y anteponer los derechos de las mujeres a los dos votos de Vox”. “Es lamentable que la primera mujer alcaldesa de la ciudad sea también la primera en hacernos retroceder en igualdad y en pactar su gobierno con la ultraderecha”, ha denunciado.

Desde el Grupo Municipal Socialista han recordado que en el pasado pleno, PP y Vox votaron contra la moción del PSOE en la que se pedía la recuperación de la Concejalía de Igualdad.

“Es vergonzoso que Huelva esté en la lista negra de ayuntamientos que eliminaron esta concejalía tras las elecciones del 28 de mayo”, señaló.

Además, en los presupuestos municipales de este año, la partida para el fomento de la igualdad sufre un “drástico recorte” de 15.000 euros. “Esta es la apuesta por la igualdad de nuestra alcaldesa”, ha subrayado Flores.

Así, los socialistas consideran que este ‘8 de Marzo: Día Internacional de la Mujer’ “hay que seguir peleando por una igualdad real en la que muchos aún no creen”. María teresa Flores ha destacado el papel de lo local en esta lucha y le ha pedido a Pilar Miranda “una verdadera agenda feminista en nuestro Ayuntamiento” de la mano de las asociaciones y colectivos que luchan por la igualdad.

Lectura del manifiesto a las puertas del Ayuntamiento

Mientras, la lectura del manifiesto ha estado protagonizado por dos hombres y dos mujeres, tomando la palabra en primer lugar Joaquina Castillo, vicerrectora de Protección Social y Universitaria de la UHU; para continuar José Manuel Correa, delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía en Huelva y David Toscano, presidente de la Diputación de Huelva y dejar el cierre a la alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda que ha cerrado resumiendo el contenido en ocho compromisos del Ayuntamiento de Huelva que se detallan a continuación.