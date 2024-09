Pilar Miranda reclama en el Senado la llegada del AVE a Huelva

La alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda, ha reivindicado hoy en el Senado ante el ministro Óscar Puente la llegada del AVE a Huelva. Miranda ha asistido al pleno de la Cámara Alta en el que se le ha preguntado al titular de Transportes por los planes concretos para la construcción de la red de alta velocidad hasta la provincia y la fecha estimada de llegada del AVE a la capital. El senador popular por la provincia, Juan Manuel González, han interpelado al ministro a quien ha pedido respuestas a las históricas demandas de los onubenses. La primera edil ha estado acompañada por el concejal de Presidencia, Alfonso Castro.

“El ministro me obliga a asistir una vez más a una pregunta en una sesión de control porque no me recibe. Vendré las veces que te venga que venir, porque estoy aquí defendiendo los intereses de todos los onubenses, defendiendo los derechos de mi tierra”, ha señalado la alcaldesa de Huelva tras la sesión. Pilar Miranda ha recordado que “Huelva ha vivido el peor verano de su historia en cuanto a conexiones por ferrocarril”. Los retrasos, averías e incidencias “han sido constantes en los últimos meses, acrecentando así un agravio injusto con el que se castiga a los onubenses y se limita las posibilidades de desarrollo de la capital y su provincia”. Para Miranda, la llegada del AVE a Huelva “no es un tema político, sino de justicia social para los onubenses”.

El AVE a Huelva es “irrenunciable”, pero además “tenemos muy claros los tres hitos que deben marcar la mejora de las infraestructuras ferroviarias en Huelva: mejora inmediata con mejores trenes y más frecuencia; inicio de los trabajos del Corredor Atlántico; y compromiso real para la llegada de la Alta Velocidad a Huelva. Es necesario un compromiso firme y real”, ha destacado la alcaldesa.

Miranda, acompañada por senadores y senadoras del PP

Pilar Miranda ha recordado que está “a la espera de una respuesta de Óscar Puente para mantener una reunión con la que abordar todas las necesidades en infraestructuras que tiene la ciudad”. En la sesión de control al Gobierno del Congreso de los Diputados celebrada pasado miércoles fue el propio Puente quien afirmó estar dispuesto a ello. En respuesta, el Ayuntamiento le envió una nueva solicitud para celebrar ese encuentro. En ella detallaba en seis puntos las principales demandas de la sociedad onubense: