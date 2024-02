El campo onubense, paralizado: 15.000 personas reclaman en Sevilla las obras hidráulicas pendientes

Freshuelva, Asociación de Citricultores de la Provincia de Huelva, Cooperativas Agro-Alimentarias Huelva, Asaja-Huelva, UPA-Huelva y la asociación de Comunidades de Regantes de Huelva (Corehu) cifran en unas 15.000 personas la participación en la manifestación de Sevilla para reclamar las infraestructuras hídricas pendientes. Aseguran que la protesta ha paralizado el campo onubense.

Panorámica de la manifestación

Huelva lleva reclamando a las administraciones 20 años infraestructuras hidráulicas y denuncian que estos retrasos están provocando el 50% de restricciones de agua en la provincia impuesto actualmente desde la demarcación del Tinto-Odiel-Piedras, que a pesar de todo está casi al 70% de capacidad.

Avisan que hasta ahora han podido aguantar el 25% de restricciones pero este 50% es imposible.

Desde la Administración regional no se descarta que Huelva vuelva a convertirse en donante de agua a otras provincias, de ahí que hayan aumentado los recortes a la agricultura hasta el 50%.

Un momento de la marcha

El presidente de cooperativas agroalimentarias de Huelva, Francisco Javier Contreras,explicó que "no solo piden agua para la agricultura" sino "también para el consumo" y la industria.

"Son los políticos los que declararon una Ley de interés general. Y son ellos los que llevan 20 años sin hacer las obras. Hay una obra que está a un 40% por terminar y lleva así muchos años", ha dicho antes de apuntar que quieren que, "a corto plazo, el Gobierno español se ponga de acuerdo con Portugal y ponga encima de la mesa el acuerdo de Albufeira y, una vez hecho eso, no tienen más remedio que poner en marcha la presa de Alcolea".

Las organizaciones convocantes pretendían visualizar que todo se ha paralizado, que los pueblos se han paralizado, que la industria secundaria se ha paralizado y estos 160.000 puestos de trabajo directos que se dan en la agricultura hoy están parados. Y aparte, todo el movimiento de la economía también está paralizado.

Mensajes a lo largo de la manifestación

El secretario general de UPA Huelva, Manuel Piedra, señaló en la marcha que "Huelva está siendo escuchada en Sevilla y en toda Andalucía" porque "hay más de 15.000 agricultores y trabajadores que están aquí para manifestar su rechazo a la falta de infraestructura hídrica". Piedra también resaltó el hecho de que se ha producido un "paro general" de la agricultura en Huelva, de forma que "está parada en todos los pueblos que se dedican a ella".

Uno de los detalles más comentados en la manifestación de hoy lo resaltó el presidente de la asociación de Comunidades de Regantes de Huelva (Corehu), Fernando González. Comparó la sequía de los años 90 con la actual, señalando que era "de la misma magnitud" pero que la provincia de Huelva "no sufrió ninguna restricción, ni en el campo, ni en lo urbano, ni en la industria" pero que "no solamente eso, sino que Huelva enviaba barcos con agua a otras zonas de Andalucía que no estaban en la situación tan ventajosa. Y llamó la atención en los consumos, que no han aumentado exageradamente y ni siquiera han sobrepasado, ni se han acercado a los previstos en los planes hidrológicos. Sin embargo, hay una restricción del 50% en el sector agrícola, del 10% en la industria y del 10% en lo urbano. Han puesto en peligro, por su desidia y por no mirar a la provincia de Huelva, la viabilidad y el futuro del sector agrícola.

Cabecera de la marcha

El recorte del 50% (se teme que vaya a más si sigue sin llover lo suficiente) es algo que no se explica muy bien el sector, que ve cómo los embalses onubenses son los que presentan mejor estado de toda Andalucía.

Sin embargo, desde la Administración regional no se descarta que Huelva vuelva a convertirse en donante de agua a otras provincias, de ahí que hayan aumentado los recortes a la agricultura hasta el 50%. De hecho, la Junta ya ha anunciado que se ultiman obras en todos los puertos de la comunidad por si fuera necesario poner en marcha el transporte de agua en barcos, tal y como ya sucediera en la sequía de los años 90 entre Huelva y Cádiz. Aunque ahora también se habla de llegar a comprar el agua en Portugal.

Lectura del manifiesto

Manifiesto para finalizar la marcha

La manifestación ha finalizado en la Plaza de España, donde se ha entregado el manifiesto de la Delegación del Gobierno en Andalucía y se ha leído por medio del poeta y escritor Ramón Llanes.

En dicho escrito, las organizaciones han destacado que “sin agua no hay vida, sin agua no hay nada”, poniendo en valor “un mensaje de unidad y determinación que estamos seguros de que resonará en todo el país”.

Tras horas de recorrido, se ha destacado que “juntos hemos alzado nuestras voces para decir ‘basta’ y exigir lo que merecemos, que se cumpla la Ley; las infraestructuras hídricas esenciales para la supervivencia del campo onubense y de su sector agrícola, uno de los principales motores de desarrollo de la provincia”.

De igual modo, los organizadores han manifestado que “la sequía y la falta de infraestructuras hídricas nos han llevado a esa situación crítica. Exigimos, por ello, a ambas administraciones su compromiso, en especial al Gobierno español que garantice los recursos, que avance en las obras declaradas de interés general, especialmente la Presa de Alcolea, y que ponga fin a la parálisis que amenaza nuestra supervivencia”.

Por último, la manifestación ha finalizado con el mensaje claro de que “el futuro del campo y la agricultura de Huelva está en juego, y no nos detendremos hasta conseguir las infraestructuras hídricas planificadas y comprometidas desde hace más de dos décadas. El campo onubense dice ‘basta’ y hoy, aquí, nos unimos para decir que estamos presentes, que formamos parte de un sector esencial y que luchamos y lucharemos por un futuro mejor”.