Si no llueve en otoño se aplicará un recorte de agua del 50% para el regadío

Las comunidades de regantes de Huelva, reunidas en Huelva Riega, han hecho balance hoy en rueda de prensa del año hidrológico que acabó el pasado 30 de septiembre, apuntando que ha tenido “precipitaciones superiores a la media” pero, al contrario de lo que se pudiera pensar, “no tenemos más agua porque no hay presas para almacenarlas”.

Balance de Huelva Riega

Así lo ha desgranado el gerente de Huelva Riega, Jorge Forné, quien ha asegurado que las precipitaciones del último año “han sido buenas”, en torno a 750 mm, por encima de la media de los últimos cinco años, “pero no se han hecho aportaciones al sistema porque no han caído en la zona de la provincia donde tenemos ubicados los embalses, sino en la cuenca del Odiel, donde sí debería estar Alcolea”. En este sentido, hemos cerrado el año hidrológico con +50 hm3 “y se lo debemos, no a las lluvias, sino a los bombeos de Bocachanza”.

Por este motivo, son necesaria una serie de obras que están aprobadas y recogidas en los planes hidrológicos, como pueden ser Alcolea, Bocachanza II, la presa de Pedro Arco, entre otras. Así lo ha desgranado también el presidente de Huelva Riega, Fernando González, quien ha defendido que “nuestro sistema no está diseñado para las necesidades actuales” y precisa esos nuevos embalses, “unas infraestructuras que no se han acometido en los últimos 25 años a pesar de estar aprobadas”.

Por su parte, Forné ha recordado que el año hidrológico “ha sido muy duro por la agricultura por las restricciones”, que estableció el Plan de Sequía en un 25 % para agricultura; 5 %, para industria; y 5%, para consumo en los hogares. “Si no llueve de forma abundante antes de que acabe el año, cuando empiece 2025 podríamos enfrentarnos a recortes del 50 % para regadío”.

Informe de necesidades.

Jorge Forné ha apuntado que un informe elaborado por una empresa privada, así como los datos que proporciona la Demarcación Hidrográfica del Tinto, Odiel y Piedras, coinciden en que existe en la provincia onubense un déficit de 80-100 hm3 de agua.

Este recurso hídrico no iría destinado exclusivamente al regadío, sino que es necesario para la industria, el turismo y el consumo humano en los hogares. Así lo ha explicado Forné, quien ha apuntado que “este informe viene a remarcar lo que ya extrapolamos de los datos publicados semanalmente por la demarcación durante los últimos 10 años y es la carencia de agua para Huelva”.

Así se lo expuso la asociación de comunidades de regantes en una reunión reciente al secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, del que valoraron que, gracias a este informe, “entendió la importancia de desbloquear Alcolea”, para paliar este déficit.

Según ha indicado Huelva Riega, la forma de compensar la falta de 80 hm3 de agua es “cumpliendo con las obras recogidas dentro del Plan Hidrológico vigente”.

La pasada semana, la diferencia entre lo embalsado en las cuatro presas del Tinto, Odiel y Piedras (Andévalo, Chanza, Piedras y Los Machos) en 2024 y 2023 fue de +35,8 hm3 y ha estado cayendo en las últimas siete semanas por lo que seguimos en situación de sequía severa. “Una situación complicada cuando arrancan con el inicio del otoño alguno de los cultivos de regadío más importantes para la provincia de Huelva, como son la fresa, el caqui, el aguacate, entre otros”.

Datos de interés.

El presidente de Huelva Riega ha aportado algunos datos sobre la agricultura de regadío en Huelva, una provincia con 1 millón de hectáreas totales, de las que solo el 5 % es agricultura de regadío y el 15 % a agricultura (también secano); el 75 % superficie forestal o pastos; y el 32 % superficie protegida (siendo la provincia española con mayor superficie protegida).

El sector agrícola acoge al 17 % de los ocupados en la provincia de Huelva, una agricultura “en la que regamos con precisión y monitorizamos; primero, porque nos lo exigen los mercados y, segundo, porque tenemos dotaciones de agua muy inferiores a las de otros puntos de España”.