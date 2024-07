Huelva mantiene y consolida el interés de los grandes grupos hoteleros

Meliá Isla Canela, emblema del turismo de calidad en la costa de Huelva, inaugura la temporada completamente renovado. Saint Croix Holding Immobilier, propietaria del inmueble, y Meliá Hotels International han invertido más de 6 millones de euros en la renovación de los espacios y la creación de nuevos atributos dirigidos al turismo familiar y el de adultos. Esta millonaria inversión consolida la apuesta de los grandes grupos hoteleros nacionales e internacionales por la provincia de Huelva, donde también opera el Grupo Barceló, tanto en la zona de Isla Canela como en Punta Umbría. MELIA ISLA CANELA piscina Más de una década después de su inauguración bajo la enseña de la marca Meliá, el hotel Meliá Isla Canela reabre sus puertas preparado para una temporada que se espera extraordinaria en toda la costa andaluza, y muy especialmente, en el privilegiado entorno de Isla Canela, una de las zonas turísticas residenciales más apreciadas del país y muy cercano al Algarve portugués. El establecimiento, que data del año 2000 y ya fue renovado en 2013, ofrece 358 habitaciones que se entrelazan con acogedores espacios interiores en un edificio de marcado estilo andaluz, y rodeado de más de 10.000 metros de jardines autóctonos, lindando con el sistema de dunas y la inmensa playa atlántica. Con la reforma que ahora culmina, la propiedad, la SOCIMI Saint Croix del Grupo Pryconsa, y Meliá Hotels International, renuevan su apuesta por el turismo responsable y de calidad en la provincia de Huelva y ratifican el liderazgo de este hotel, un auténtico referente en la provincia. El nuevo enfoque ha buscado armonizar el diseño exterior e interior del hotel, y fortalecer la orientación a los dos segmentos clave de clientes a los que se dirige, el de familias y el de parejas adultas, creando para ellos ambientes únicos, atributos y experiencias “premium” para seguir excediendo sus expectativas. Así, por una parte, las familias disponen de un auténtico “hub” de ocio infantil, que incluye el parque de juegos acuáticos para niños “Splash Park” y el Mini-Club Kidsdom, así como un “babyclub” con instalaciones exclusivas para bebes desde cero años, adicional a los niños desde 4, sin olvidar una variedad de opciones para disfrutar en familia como los talleres temáticos, las sesiones de pádel-surf en la playa, o las tardes de cine. Por otra parte, las parejas adultas pueden disfrutar de toda una oferta de bienestar y energía, con actividades de meditación, yoga o taichi por las mañanas y con un wellness center dotado de piscina interior, masajes y tratamientos corporales y un completo gimnasio 24 horas de última generación, donde ponerse en forma con espléndidas vistas a la ría. La oferta para adultos se completa con un nuevo pool-Bar con piscina exclusiva y música adaptada según las horas del día, así como de una cuidada oferta de música en vivo por las noches. Las actuaciones han priorizado la sostenibilidad, de forma que una de las palancas de la renovación del hotel ha sido conseguir la descarbonización del mismo, dejando de usar combustibles fósiles e implantando tecnologías y sistemas de última generación para reducir la huella de carbono. Los trabajos de reforma han incluido la práctica totalidad de habitaciones y las principales zonas comunes, como el lobby, el lounge del exclusivo servicio The Level, los mini club y baby club, un nuevo Sports Bar, así como una actualización de los espacios y conceptos gastronómicos, a los que el nuevo Meliá Isla Canela otorga un mayor protagonismo. Entre la nueva oferta culinaria destacan el nuevo restaurante italiano Casa Nostra -con las vistas más espectaculares del resort- y el innovador concepto de buffet “all-day-dining” de la marca Meliá, llamado Mosaico, de gran aceptación desde la apertura del hotel el pasado mes de abril. Además de su privilegiado entorno natural formado por el océano Atlántico, el sistema dunar y una playa interminable, el hotel está rodeado de excelentes espacios e instalaciones deportivas ideales para unas vacaciones “activas”, como la Marina de Isla Canela para disfrutar de la vela y otros deportes náuticos o la excepcional playa que se domina desde todo el establecimiento, ideal para practicar el windsurf y el kitesurf; además, los dos campos de golf de la zona (el Isla Canela Old Course y el Isla Canela Links) que junto a la Marina pertenecen también al Grupo Pryconsa, complementan esta oferta y potencian el interés de este hotel para Grupos de incentivos, y para un segmento cada vez más importante como el de golf en toda la costa de Huelva y el sur de Portugal. Rodeado de naturaleza protegida, desde el hotel se ofrecen excursiones para descubrir el espacio protegido de las marismas, las Salinas del Duque y los pueblos más pintorescos de la zona, así como se organizan rutas de senderismo y jornadas para el avistamiento de aves o de delfines, contribuyendo a la valorización del entorno y la sensibilización de los clientes y colaboradores, elementos esenciales de un turismo responsable.

Acerca de Meliá Hotels International

Fundada en 1956 en Palma de Mallorca (España), Meliá Hotels International cuenta con más de 400 hoteles abiertos o en proceso de apertura, en más de 40 países, y un portfolio de nueve marcas: Gran Meliá Hotels & Resorts, ME by Meliá, The Meliá Collection, Paradisus by Meliá, Meliá Hotels & Resorts, ZEL, INNSiDE by Meliá, Sol by Meliá y Affiliated by Meliá. La Compañía es una de las hoteleras líderes mundiales en el segmento de hoteles vacacionales y su experiencia en este ámbito le ha permitido consolidarse en el creciente mercado de hoteles urbanos inspirados en el ocio. Su compromiso con el turismo responsable le ha hecho ser reconocida como la hotelera de origen europeo más sostenible del mundo (elegida como “Sustainability Yearbook Member” en 2024 por S&P Global), además de ser marca “Top Employer 2024” en España, República Dominicana, México, Italia, Alemania, Francia y Vietnam. Meliá Hotels International también forma parte del IBEX 35. Para más información, visite www.meliahotelsinternational.com

Acerca de Saint Croix Holding Immobilier Socimi S.A.

Sociedad cotizada especializada en la promoción y adquisición de inmuebles urbanos destinados al arrendamiento. SCHI es la primera socimi que se creó en España contado con activos del sector hotelero, comercial y de oficinas principalmente. A cierre de 2023 contaba con un valor bruto de activos de 742 MM€, una superficie bruta alquilable de 234.987 m2 con una ocupación del 83%.

Acerca del grupo Pryconsa

Sociedad fundada en 1965 tiene entregadas más de 72.500 viviendas en España. Su cartera de productos abarca desde pisos y viviendas unifamiliares de primera residencia en Cáceres, Asturias, Sevilla, Valladolid, Valencia, Bilbao, Palencia, Baleares y principalmente en la Comunidad de Madrid, hasta conjunto residenciales en las playas de Isla Canela, Ayamonte, donde además gestiona sus dos campos de golf de 18 hoyos y un puerto deportivo.

El grupo Pryconsa, no solo desarrolla su actividad en el mercado residencial, ya que dentro de sus proyectos se encuentra Pryconsa Senyor, dedicada a la construcción y arrendamiento de residencias para la tercera edad, y diversas áreas de negocio como la gestión patrimonial, promoviendo a través de su Socimi SCHI, la construcción o rehabilitación y posterior arrendamiento de edificios de oficinas, hoteles, hospitales, locales y centros comerciales, y finalmente Prygesa, gestora de cooperativas del grupo.