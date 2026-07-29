Huelva enciende las Colombinas: todo preparado para el arranque de la gran fiesta de la ciudad

Huelva da este miércoles el pistoletazo de salida a sus Fiestas Colombinas 2026, una edición que volverá a convertir el recinto colombino en el gran punto de encuentro de miles de onubenses y visitantes durante seis días. El tradicional alumbrado marcará el inicio de una programación que combinará música, actividades familiares, gastronomía, espectáculos taurinos y propuestas para todos los públicos.

La inauguración oficial comenzará a las 21.15 horas con el acto institucional presidido por la alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda, en una edición que rinde homenaje a Palos de la Frontera, cuna del Descubrimiento de América. Tras el acto, la Banda Sinfónica Municipal de Huelva pondrá la banda sonora a una de las noches más esperadas del año, antes del espectáculo de fuegos artificiales previsto para las 22.30 horas.

Será entonces cuando el recinto se ilumine con 1.413.096 puntos de luz, repartidos entre 138 arcos, 27.848 lámparas en guirnaldas, 52 proyectores, nueve pórticos y una portada compuesta por 148.320 puntos de luz LED. Este año, la portada está dedicada al vuelo del Plus Ultra, en homenaje a la histórica travesía aérea que unió España y Argentina en 1926.

Las Colombinas se desarrollarán en un recinto de más de 145.000 metros cuadrados, donde convivirán las casetas, el parque de atracciones, las zonas peatonales y el nuevo espacio destinado a los grandes conciertos.

Precisamente la música será una de las grandes protagonistas de la primera noche. M Clan abrirá el programa de conciertos a las 22.30 horas, mientras que Los Estanques junto a El Canijo de Jerez subirán al escenario a partir de las 00.30 horas.

La jornada inaugural tendrá además un marcado carácter familiar con la celebración del Día del Niño, que permitirá disfrutar de precios reducidos en las atracciones. Las infantiles tendrán un coste de 3 euros, mientras que las destinadas a adultos costarán 4 euros, salvo aquellas de recorrido único con menos de 16 plazas. Además, la Caseta Municipalacogerá desde las 22.30 horas una gran fiesta infantil.

La programación continuará hasta el próximo 4 de agosto con una intensa agenda de conciertos, espectáculos ecuestres, actividades culturales, festejos taurinos y la tradicional oferta gastronómica de las casetas, consolidando a las Colombinas como una de las grandes citas festivas del verano andaluz.

Todo está preparado para que, cuando se encienda la portada al caer la noche, Huelva vuelva a abrir de par en par las puertas de unas fiestas que cada año reúnen a cientos de miles de personas en torno a una celebración que combina tradición, historia y ocio.