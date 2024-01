Hinojos y Almonte firman el otro 'Acuerdo de Doñana' y critican que se premie a los pueblos de la "periferia"

No ha habido acuerdo entre los 14 municipios del área de influencia de Doñana y, esta mañana, Hinojos y Almonte han decidido firmar su propuesta para que el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Democráfico pueda estudiar la postura de los municipios que aportan más del 64% de la superficie al Espacio Natural de Doñana.

La firma se ha llevado a cabo en los Pinares de Hinojos, en la emblemática carretera de “Las Pardillas”, vía que une al municipio condal con la aldea del Rocío, en pleno Espacio Protegido.

Equipos de Gobierno de Almonte e Hinojos

En este lugar, se ha citado la alcaldesa de Hinojos, Joaquina del Valle Ortega, y el alcalde de Almonte, Francisco Bella; con sus respectivos equipos de gobierno. Todos ellos se han se han unido para exponer “criterios estrictamente objetivos”, que ambos ediles entienden como “justos”, para el reparto de los fondos contemplados en el marco de actuaciones para el desarrollo sostenible del área de influencia del Espacio Natural de Doñana.

Una cuestión que ha generado mucha controversia en las últimas semanas, pues según han explicado los regidores de Almonte e Hinojos, “se han mantenido diversas reuniones secretas, a espaldas de los municipios de Doñana. No hemos sido invitados ni informados sobre las conclusiones y los resultados de las mismas. La información que hemos obtenido ha sido la publicada en los medios de comunicación”.

Ante este discriminatorio panorama, Hinojos y Almonte han decido mantenerse firmes, puesto que ambos términos municipales ya sufren la afectación en la protección de sus territorios por las categorías de Parque Nacional, Parque Natural y Potad; tres restricciones que limitan su desarrollo agrícola, industrial, urbanístico y otros sectores en los que la población de Hinojos y Almonte no pueden crecer, a diferencia del resto de las poblaciones que conforman el área de influencia de Doñana.

A ello se le suma la historia que avalan a ambos pueblos respecto a la conservación y preservación de sus territorios. Una historia que demuestra el buen hacer de almonteños e hinojeros en la conservación de tradiciones ancestrales a lo largo de los siglos, consiguiendo con ello un Espacio Natural conservado para el disfrute de toda la humanidad.

Bella habla a la prensa junto a Del Valle

El alcalde de Almonte, Francisco Bella, ha subrayado que “llegados a este momento, el ministerio va a recibir dos propuestas: una de los municipios que han sido cómplices de la conservación de Doñana, que son Almonte e Hinojos. Y otra, de los ayuntamientos externos al Parque”.

Ahora será el Miteco “quien decida si continúa apostando por un modelo de desarrollo sostenible o se decanta por un modelo distinto, que lo que ha hecho hasta ahora ha sido agotar los recursos de Doñana”, ha manifestado.

"Es la periferia, los nueve pueblos de la periferia los que conforman esa mayoría, al margen del Doñana”

En este sentido, la alcaldesa de Hinojos ha sido muy tajante “La mayoría es solo un número, si no hay argumentos no sirve de nada, no debemos olvidar como dice el Ministerio en su documento Marco de Actuaciones (página 4), el Espacio Natural de Doñana y su corazón, el Parque Nacional, siempre han estado expuestos a la acción transformadora de la sociedad y han experimentado cambios de forma continua, en la actualidad está sometido a una presión insostenible fundamentalmente, por la actividad humana que se desarrolla en su periferia. Pues bien, es la periferia, los nueve pueblos de la periferia los que conforman esa mayoría, al margen del Doñana”.

La edil hinojera también ha subrayado que “el propio texto del marco de actuaciones establece como finalidad la puesta en marcha de un proyecto de territorio, el territorio con más y mayores reconocimientos de protección del mundo: Parque Nacional, Humedal Ramsar, Reserva de la Biosfera, Patrimonio Mundial de la Unesco, Espacio Protegido Red Natura 2000 y Parque Natural. Sin lugar a dudas, el objetivo irrenunciable de este marco es el desarrollo sostenible de Doñana. Pues bien, todo esto es Hinojos; el pueblo que desde hace más de 600 años ha cuidado, mimado y respetado su territorio, conservándolo para que hoy pueda existir la Doñana que conocemos, el pueblo que desde siempre ha conservado la biodiversidad, a costa de su desarrollo principal sobre el que sostiene el ecosistema. Eso es Hinojos, pura y simplemente Doñana”.

Bella y Del Valle Ortega sellan el pacto

Por todo ello, ambos regidores consideran que "los criterios objetivos a tener en cuenta para el reparto de los fondos destinados a entidades locales son: la pertenencia al propio Espacio Natural de Doñana, la población, sus costumbres y, por su puesto, la historia del desarrollo socioeconómico que vienen padeciendo con responsabilidad".

Y a su entender, estos criterios no parten de un planteamiento particular. Joaquina del Valle Ortega y Francisco Bella se basan en Boletines Oficiales de la Junta de Andalucía que han regulado otros fondos en régimen de concurrencia no competitiva, destinadas también a los ayuntamientos de los municipios del área de influencia socioeconómicas del Parque Nacional de Doñana y del Parque Nacional de Sierra Nevada.

En concreto se refieren a las órdenes de 23 de julio de 2010 y a la del 31 de marzo de 2023, donde la disponibilidad presupuestaria se reparte en función del territorio y población, a través de la fórmula matemática 80% territorio y 20% población.

Qué piden Almonte e Hinojos

Atendiendo a estas premisas, los Ayuntamientos de Hinojos y Almonte presentan tres opciones: