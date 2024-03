Éxito de público en la inauguración de WofestHuelva

Un año más la inauguración de WofestHuelva ha contado con el apoyo y el calor del público. El Gran Teatro llenó su sala para disfrutar de la película de animación El Sueño de la Sultana y de la conversación de su productora Chelo Loureiro quien hizo un llamamiento a las mujeres para no dejar de hacer cine, “este es un oficio que se aprende trabajando”.

Directora y autoridades en la inauguración

Las directoras de WofestHuelva María Luisa Oliveira, Gele Fernández y María Clauss coincidieron en señalar que ver la sala llena, un año más, de público interesado en disfrutar del cine es muy satisfactorio.

La inauguración contó con el respaldo de la Tercera teniente de alcalde, Adela de Mora Muñoz y la concejala Régimen Interior y Recursos Humanos, Elena Pacheco del Ayuntamiento de Huelva. Los diputados de la Diputación Provincial de Huelva, María del Mar Martín Florido y José Carlos Roda. Así como la coordinadora de Servicios de Instituciones y Programas Culturales de la delegación provincial de Turismo, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía, Rosario León.

Cartel de Teresa

La película Across the river and into the tres (Al otro lado del río y entre los árboles) de la directora Paula Ortiz se proyectará hoy viernes a las 22.00 en el Gran Teatro. Ortiz es además directora de largometrajes como: De tu ventana a la mía (2011) y La novia (2015), como Teresa, proyectada en 2023 en la Seminci de Valladolid, y que también se verá en Huelva este sábado a las 19 horas.

Público asistente a la sesión

Para la directora de la muestra, María Luisa Oliveira, “ Ortiz es un referente de calidad, con una gran capacidad para la adaptación de libros al cine”. De hecho Across The River se basa en la novela de 1950 homónima de Ernest Hemingway. La cineasta, licenciada en Filología Hispánica por la Universidad de Zaragoza (2002) y máster en Escritura para Cine y TV de la Universidad Autónoma de Barcelona (2003) participará en la muestra mediante videollamada para conversar con el público tras el visionado de su película Teresa (basada en la obra La lengua en pedazos de Juan Mayorga)