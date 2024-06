Emilio Gallango, responsable de AGJA-CSIF: “Invertir en el salario de los funcionarios es de justicia”

El 5 de junio se avecinan elecciones para el personal funcionario de la Administración General de la Junta de Andalucía en Huelva. Más de 1.619 funcionarios/as están convocados a participar.

Emilio Gallango, un destacado profesional con una vasta experiencia en la Administración en Huelva, lidera el sector AGJA de CSIF. En esta entrevista, Emilio, con 25 años de antigüedad y una destacada trayectoria como titulado superior en la Junta de Andalucía, asesor jurídico en el Instituto Andaluz de la Mujer y Letrado de la Administración de Justicia, explica cómo CSIF busca el apoyo de sus compañeros. Su voto es crucial para mantener a CSIF como la organización sindical más representativa, comprometida en la defensa de los intereses del colectivo.

¿Qué papel desempeña la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) en la negociación laboral y la defensa de los trabajadores en las administraciones públicas?

CSIF es un sindicato independiente y está en la Mesa General de Negociación y en las mesas sectoriales tratando temas claves: sueldos, promoción y conciliación, entre otros muchos. Destacamos por la independencia política, lo que permite defender nuestras posturas sin partidismos. Representamos a trabajadores en todas las instancias y es importante destacar que somos el único sindicato independiente y profesional presente en estos espacios de diálogo social. A los empleados públicos nos interesa sobre todo que nuestro salario sea digno, no llegamos a final de mes. Invertir en nuestro salario es de justicia. No nos conformamos con la ridícula subida propuesta por los sindicatos de clase. Si no suben los sueldos, CSIF estará en la calle.

¿Cómo espera CSIF fortalecer su posición en los próximos procesos electorales?

Contamos con el apoyo de nuestros compañeros y compañeras que reconocen nuestro trabajo realizado en los últimos años. Nuestro enfoque se centra en la profesionalidad e independencia, así como en la presencia activa de nuestros delegados en los centros de trabajo.

¿Cómo ha acompañado CSIF a los trabajadores durante la crisis económica y social, así como durante la pandemia de COVID-19, y qué acciones ha emprendido para mejorar sus condiciones laborales y retributivas?

Durante estos años difíciles, CSIF ha estado al lado de los trabajadores, defendiendo sus derechos y superando los desafíos tanto de la crisis económica como de la pandemia de COVID-19. Nos hemos involucrado activamente para abordar las necesidades y carencias de los profesionales, especialmente durante la emergencia sanitaria, impulsando mejoras en sus condiciones laborales y salariales. Nuestro compromiso es continuo, y seguiremos trabajando incansablemente en beneficio de los trabajadores, porque creemos firmemente en darles voz y apoyo en todo momento.

¿Cómo demuestra CSIF su compromiso con la defensa de los derechos e intereses de los trabajadores, y qué acciones concretas está llevando a cabo para lograrlo?

Nos comprometemos plenamente en todas las áreas relevantes, desde la negociación hasta la participación en grupos de trabajo y medios de comunicación. Promovemos y defendemos las propuestas de los trabajadores, siendo su principal motor de acción. La campaña #AlcemosLaVoz insta a la Junta de Andalucía a considerar las necesidades de su capital humano para asegurar servicios públicos de calidad. Trabajamos incansablemente con el apoyo y la confianza de los empleados públicos, cuya labor es fundamental para el bienestar de todos.

¿Qué logros ha alcanzado CSIF en la Administración General de la Junta de Andalucía?

Estos logros abarcan diversos aspectos, como la actualización anual del premio de jubilación según el índice de variación salarial establecido por la Ley de Presupuestos, la eliminación de los códigos multipuestos para prevenir conflictos en ceses y movilidad del personal, la reactivación de anticipos reintegrables suspendidos desde 2012, y la agilización de trámites para cubrir sustituciones temporales.

Además ha conseguido que se haya incrementado la tasa de reposición, se ha actualizado las cuantías de desplazamiento y se han convocado concursos de méritos a resultas, también se ha aprobado el Plan de Igualdad de la Administración.

Por otro lado, se ha mantenido el pacto de teletrabajo hasta su regulación tras la extinción del estado de alarma, y se ha modificado la relación de puestos de trabajo de los Agente de Medio Ambiente, junto con el aumento del complemento específico.

¿Qué medidas concretas ha tomado CSIF durante la pandemia para apoyar al personal funcionario?

Durante la pandemia de COVID-19, CSIF ha estado al lado del personal funcionario, exigiendo y garantizando la realización de pruebas rápidas de detección del virus para todos los empleados, así como el refuerzo de la estructura de prevención de riesgos laborales con la contratación de técnicos especializados. Además, hemos acompañado a los profesionales en la primera línea, garantizando su seguridad con la dotación de equipos de protección individual y exigiendo a la Administración las condiciones necesarias para su labor.

¿Cómo garantiza CSIF la protección y los derechos del personal interino?

CSIF aboga por un sistema de selección transparente y justo, con procesos ágiles y garantías de igualdad de oportunidades para el personal interino. Durante este periodo se ha conseguido la estabilización de numeroso personal que ha podido obtener una relación estable y permanente con la Administración empleadora dando cumplimiento a las distintas legislaciones nacionales y europeas.

¿Cuáles son algunas de las prioridades que CSIF está promoviendo para mejorar las condiciones laborales del personal funcionario?

Estamos activamente comprometidos con la implantación de una carrera profesional vertical y horizontal realista. El próximo concurso de méritos será abierto y permanente para satisfacer las necesidades del personal funcionario de carrera y asegurar servicios públicos de calidad. Otras prioridades incluyen el desarrollo reglamentario del teletrabajo, la reducción de horas de exclusiva, la creación de un plan de sedes fijas para optimizar gastos y favorecer la conciliación, y el suministro de equipos de protección y vestuario. También agilizamos la cobertura de sustituciones, garantizamos la cobertura completa de liberaciones sindicales, y creamos una bolsa única eficiente. Implementamos esquemas de jubilación parcial y anticipada y establecemos tutores de acompañamiento para empleados con discapacidad, también velaremos para el efectivo desarrollo de la carrera profesional de los actuales funcionarios de carrera y el reconocimiento de sus méritos en las distintas modalidades de provisión de puestos de trabajo y procedimientos de promoción.

¿Qué medidas está proponiendo CSIF en relación con la jubilación anticipada a nivel nacional para el personal de los Agentes de Medio Ambiente?

CSIF está trabajando por la modificación de las Relaciones de Puestos de Trabajo (RPT) en todas las consejerías, delegaciones territoriales y agencias para incluir una estructura dimensionada en los servicios de Prevención de Riesgos Laborales (PRL), conforme a lo establecido en la Ley de Función Pública de Andalucía. En específico para los Agentes de Medio Ambiente, CSIF está solicitando y participando activamente la tramitación y aprobación de la Ley Básica de Agentes Forestales y Medioambientales a nivel nacional, así como el reconocimiento de la jubilación anticipada y del coeficiente reductor, junto con su aplicación transitoria, como medidas esenciales para este colectivo a nivel nacional.

¿Cómo ha impactado la pandemia por COVID-19 en las condiciones laborales y en la seguridad de los empleados públicos de la Junta de Andalucía, y cuál ha sido el papel de CSIF en abordar estos desafíos?

La pandemia por COVID-19 ha generado importantes desafíos en las condiciones laborales y la seguridad de los empleados públicos de la Junta de Andalucía. CSIF ha desempeñado un papel fundamental al negociar con la administración medidas de protección, como el suministro de equipos de protección personal y la implementación de protocolos de seguridad en el lugar de trabajo, con el objetivo de salvaguardar la salud de los trabajadores.

¿Cómo aborda CSIF la cuestión de la igualdad de género y la diversidad en el ámbito laboral de la Administración General de la Junta de Andalucía?

CSIF defiende activamente la igualdad de género y la diversidad en el ámbito laboral de la Administración General de la Junta de Andalucía. Esto implica la promoción de políticas de igualdad salarial, la implementación de medidas para prevenir la discriminación y el acoso laboral, así como la promoción de la inclusión de personas de diferentes orígenes y condiciones en todos los niveles de la administración.

¿Cómo contribuye CSIF a garantizar la transparencia y la ética en la gestión de recursos humanos dentro de la Administración Pública?

CSIF contribuye a garantizar la transparencia y la ética en la gestión de recursos humanos dentro de la Administración Pública mediante la promoción de procesos de selección justos y transparentes, la lucha contra el nepotismo y la corrupción, y la defensa de los principios de meritocracia y profesionalidad en la carrera administrativa.

¿Cuáles son los principales desafíos que afronta el personal funcionario en la actualidad y cómo planea CSIF abordarlos?

Los principales desafíos que afronta el personal funcionario en la actualidad incluyen la preocupación por afrontar la sobrecarga de trabajo, la falta de recursos humanos y materiales, y la necesidad de adaptarse a nuevos modelos de trabajo, como el teletrabajo. CSIF planea abordar estos desafíos mediante la negociación con la administración de medidas que mejoren las condiciones laborales y la calidad de los servicios públicos.

¿Qué iniciativas está promoviendo CSIF para promover la inclusión de personas con discapacidad en la Administración General de la Junta de Andalucía?

CSIF promueve la inclusión de personas con discapacidad en la Administración General de la Junta de Andalucía a través de la sensibilización, la eliminación de barreras arquitectónicas y la implementación de medidas de accesibilidad tanto en los lugares de trabajo como en los procesos de selección, con el objetivo de garantizar la igualdad de oportunidades para todos los empleados públicos.

¿Cuál es la posición de CSIF respecto a la definición, clasificación y valoración de los puestos de trabajo en la Administración General de la Junta de Andalucía?

CSIF aboga firmemente por la implementación de una metodología clara y transparente en la definición, clasificación y valoración de los puestos de trabajo en la Administración. Creemos que es fundamental contar con un sistema objetivo que garantice la equidad y la justicia en el trato a todos los trabajadores. Esta metodología debe ser fácil de gestionar, permitiendo una evaluación precisa y sin ambigüedades, lo que a su vez contribuirá a mejorar la eficiencia y la eficacia en la gestión de recursos humanos. En última instancia, una estructura de valoración clara y transparente fomentará un ambiente laboral más justo y equitativo para todos los empleados públicos.

¿Cuál es la propuesta de CSIF respecto a la jornada laboral en la Administración General de la Junta de Andalucía?

CSIF propone implementar una jornada laboral semanal de cuatro días para empleados públicos, buscando mejorar su calidad de vida y equilibrar trabajo y vida personal. Esto no solo aumentaría su satisfacción y bienestar, sino también su productividad y eficiencia. El día adicional de descanso permitiría reducir el estrés y dedicar tiempo a actividades personales que permitan la conciliación de la vida personal y familiar. Esta medida podría contribuir a retener talento y atraer nuevos empleados al sector público, beneficiando la calidad de los servicios ciudadanos.

¿Qué medidas urgentes está solicitando CSIF para eliminar la privatización de los servicios en la Administración?

CSIF lidera la lucha contra la privatización de servicios en la Administración, buscando medidas urgentes para revertirla. Esto garantizaría la calidad de los servicios públicos y protegería los derechos laborales de los trabajadores. Abogamos por la vuelta de los servicios externalizados para un control directo y asegurar los derechos de los empleados. Mantener los servicios públicos en manos del Estado es fundamental para servir a toda la ciudadanía y evitar intereses económicos privados. Urgimos a las autoridades a actuar para fortalecer el sector público.

¿Qué propuestas tiene CSIF para la actualización y adecuación del Decreto sobre indemnizaciones por razón del servicio en la Junta de Andalucía?

CSIF lidera una propuesta para actualizar el Decreto que regula las indemnizaciones por razón del servicio en la Junta de Andalucía. Esta actualización busca modernizar y ajustar las políticas de compensación a las condiciones actuales del mercado laboral y las demandas de los empleados públicos. Se propone una revisión integral que incluya el aumento de las indemnizaciones para ajustarlas al costo de vida y al nivel de responsabilidad de los puestos, así como cláusulas específicas para proteger a los trabajadores en situaciones de movilidad geográfica o cambios laborales.