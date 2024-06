Encendida defensa del campo y del valor de la agricultura como motores sociales

La novena edición del Congreso Internacional de Frutos Rojos ha arrancado esta mañana en la Casa Colón con una encendida defensa del campo y del valor de la agricultura como “motores esenciales” de la sociedad.

Así se ha puesto de manifiesto en la inauguración oficial del congreso, en la que han participado la alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda; el presidente de la Diputación, David Toscano; el secretario general de Recursos Agrarios y Seguridad Alimentaria del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, Fernando Miranda; el secretario general de Agricultura, Ganadería y Alimentación de la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía, Manuel Gómez Galera; el presidente de la Fundación Caja Rural del Sur, José Luis García-Palacios Álvarez; y el presidente de Freshuelva, Francisco J. Gómez García, en un acto que ha contado también con la presencia de numerosos alcaldes de municipios agrícolas, así como de otros representantes institucionales, políticos, sindicales y empresariales.

En este sentido, la alcaldesa de la ciudad, Pilar Miranda, ha asegurado que para la capital es un orgullo ejercer un año más como anfitriona del Congreso Internacional de Frutos Rojos, “porque es un evento que nos permite estrechar los lazos entre la capital con su provincia, convirtiendo durante dos días a la Casa Colón en el punto de referencia de un sector agrario que es santo y seña de esta tierra”.

Esta cita, ha continuado la alcaldesa, “supone un escaparate internacional para hablar de frutos rojos, pero también de nuestro paisaje, de nuestra historia, de nuestra economía y de nuestro futuro; porque a día de hoy este sector agrario sigue siendo una de nuestras fortalezas en término de creación de empleo, de riqueza, de vertebración y también de innovación y sostenibilidad.”

David Toscano, presidente de la Diputación

Por su parte, el presidente de la Diputación, David Toscano, ha destacado el liderazgo de la provincia de Huelva en la producción de frutos rojos, “una posición que es resultado décadas de esfuerzo e innovación de nuestros agricultores y empresas”. “Huelva no solo destaca por su capacidad de producción, ha añadido, sino también y al mismo nivel, por la calidad y la sostenibilidad de sus productos”, ha dicho.

Al mismo tiempo, ha incidido en que “el compromiso de la Diputación de Huelva es firme en la promoción y difusión de los frutos rojos, son nuestra carta de presentación ante el mundo, un marchamo de calidad que continúa abriendo nuevos mercados y llevando el nombre de Huelva a los más diversos rincones del mundo”.

En este sentido, el secretario general de Recursos Agrarios y Seguridad Alimentaria del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, Fernando Miranda, ha afirmado que el sector de los frutos rojos de Huelva “es ejemplo en sostenibilidad, innovación y vanguardia”, por lo que ha animado al sector a seguir en una senda “que está dando muy buenos resultados.

De esta forma, destacó que el sector cuenta con “todo el apoyo” del Ministerio en seguir avanzando en temas tan importantes como “la desinfección de suelos, el agua o en la consecución de la Indicación Geográfica Protegida (IGP), que será un instrumento que nos permitirá defender nuestros productos fuera de nuestras fronteras”.

Por su parte, el secretario general de Agricultura, Ganadería y Alimentación de la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía, Manuel Gómez Galera, ha hecho hincapié en que “la disponibilidad de agua es el elemento clave para el futuro del sector, por lo que es responsabilidad de todos seguir trabajando unidos para aportar certidumbre a los agricultores”.

Del mismo modo, ha destacado que la Consejería “comparte la demanda del sector de iniciar las obras hídricas necesarias”, incidiendo en que la Junta ha invertid 200 millones de euros en estas infraestructuras en Huelva, y añadió que se debe seguir trabajando unidos en otros asuntos vitales como “la competencia de terceros países y en la consecución de la IGP”.

Gran presencia de Caja Rural, motor del sector y del Congreso

El presidente de la Caja Rural del Sur, José Luis García-Palacios, ha remarcado, por su parte, que “entre todos los agentes implicados tenemos que darle un gran impulso al sector de los frutos rojos, que ha demostrado con creces su sostenibilidad e innovación”, por lo que se felicitó de que este Congreso “siga creciendo, porque, sin duda, beneficiará al sector”.

Así, García-Palacios aseguró que la Caja Rural del Sur “seguirá, como hasta ahora, apoyando al sector de los frutos rojos en lo que necesite para su avance”.

Puesta en valor del trabajo de Freshuelva

Por último, el presidente de Freshuelva, Francisco José Gómez, aseguró que este congreso será “una gran mesa de debate a la que nos sentamos todos unidos para defender al sector”, del que reivindicó su importancia como generador de riqueza y empleo para la provincia, “ya que representamos el 11,5 % del PIB de la provincia y generamos casi 200.000 puestos de trabajo directos e indirectos”.

En este sentido, hizo un llamamiento a la unidad y a “apartar la disputa política” dar solución a los problemas. “Somos un ejemplo a seguir, nos ven, nos miran y nos están copiando por nuestro buen hacer, porque somos personas trabajadoras, responsables y muy, muy profesionales”, dijo, al tiempo que dio la enhorabuena a los profesionales del sector “por, a pesar de las dificultades, haber vuelto a sacar adelante una campaña muy complicada”.

Entrega de reconocimientos

El acto inaugural contó también con un emotivo homenaje póstumo al empresario Antonio Ángel Soltero León, quien recibió la Fresa de Oro otorgada por Freshuelva por toda una vida de entrega, dedicación y defensa del sector. El galardón fue recogido por los miembros de su familia, quienes agradecieron a la asociación el galardón entregado “a un hombre bueno y dedicado en cuerpo y alma al sector”.

Conferencia de Manuel Pimentel

Previamente, el escritor y editor de Almuzara Libros Manuel Pimentel abrió el 9º Congreso Internacional de Frutos Rojos con la conferencia inaugural ‘La venganza del campo’, en la que hizo una clara y encendida defensa del papel del campo y de la agricultura en la sociedad actual.

Pimentel explicó que actualmente “estamos en pleno cambio de ciclo”. “Venimos de unos años, entre 2000 y 2020 en los que comer, llenar la cesta de la compra, salía bueno, bonito y barato, y eso hizo que la sociedad le restara el valor que realmente tiene la agricultura. Ahora eso está cambiando porque los precios han subido y los ciudadanos saben del valor de los productos”.

El ex ministro aseguró que el “final de esta fiesta” fue la última PAC de la Unión Europea, “en la que prácticamente al campo se le da un valor para pasear y disfrutar de él desde un punto de vista medioambiental, y que los alimentos los conseguiríamos de fuera, de otros países”.

Con el cambio de ciclo actual, “el campo se está ‘vengando’ porque eso provoca una subida de precios en los países ricos y escasez de productos en los pobres”, dijo Pimentel, quien abogó por iniciar un camino “que nos lleve al entendimiento y en el que todos estemos cómodos”.

60 empresas y 1.500 profesionales

Una vez finalizada la conferencia de apertura y la inauguración institucional del congreso, en el que se dan cita más de 1.500 profesionales, los representantes de las diferentes administraciones y entidades realizaron un recorrido por la parte expositiva, en la que participan más de 60 empresas auxiliares del sector de los frutos rojos, que exponen sus productos y servicios.

También tras la inauguración comenzó el programa de conferencias técnicas que en horario de mañana y de tarde se desarrolla en las salas A y B de la Casa Colón, con presentaciones a cargo de empresas sobre las últimas innovaciones tecnológicas del sector, y que corren a cargo de expertos de varias de las empresas expositoras y colaboradoras del evento.

Abrieron esta programación paralela las empresas Viveros California y Nutricorp, y participaron también Agrofresas, Syngenta Biologicals, El Pinar, Corteva Biologicals, Herogra Group, Tecnova, Famidan y Pelemix.

Marc Vidal abre la jornada de mañana

Esta novena edición contará con un importante elenco de líderes y ponentes nacionales e internacionales que sitúan a este Congreso como una referencia a nivel mundial. De este modo, la jornada de mañana jueves se abrirá con el conferencista, analista económico y divulgador tecnológico Marc Vidal, que ofrecerá la conferencia ‘¿Llegas a tiempo al futuro?’ (9.15h).

También mañana intervendrán José Macario Correia, presidente da Associação de Regantes do Sotavento Algarvio; y Carla Monteiro, del departamento de Agricultura Madre Fruta de la Organización de Productores de Fresa y Berries del Algarve portugués, con la conferencia ‘El sector de los berries y recursos hídricos en Portugal’, que tendrá lugar a partir de las 10.15 horas en el auditorio de la Casa Colón.

A continuación (11.00 horas), será el turno del director ejecutivo de NASGA (North American Strawberry Growers Association | Asociación de productores de Fresa de América del Norte), Kevin Schooley, que ofrecerá una ponencia sobre las tendencias de la producción de fresa en Estados Unidos.

Además, a las 11.30 horas, tendrá lugar la conferencia ‘Cosechando nuevos éxitos: GlobalG.A.P. y sus ventajas competitivas para los berries de Huelva’, a cargo de Nolan Quirós, senior GRASP Expert-GLOBALG.A.P. c/o FoodPLUS GmbH y Expert on Agricultural Standars (Social and Sustainability Certifications).

Antes del acto de clausura celebrará la mesa redonda ‘La mujer en el sector agro’ (12.30 horas), moderada por la diputada provincial de Agricultura, Patricia Millán, y en la que participan reconocidas profesionales del sector como Victoria Martín Ortiz, comercial y agricultora de Plus Berries; Magdalena Torres Vílchez, responsable del Centro Agroexperimental Tecnova Huelva; Isabel Gutiérrez Delgado, CEO de Huelva Berry Essence; y Tamara Garrido Iriberri, responsable técnico de los Suministradores, S&A Produce LTd.