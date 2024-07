Costas inicia la recuperación del dominio público de la zona de parking de La Canaleta en Punta Umbría

El enfrentamiento del alcalde de Punta Umbría, Hernández Cansino, con la Dirección de Costas del Gobierno sube otro peldaño. Y eso que hay varios proyectos municipales que dependerán finalmente del criterio de ese departamento que tanta influencia tiene en el término municipal de Punta Umbría. Por un lado están las protecciones medioambientales y por otro el dominio público marítimo terrestre, sin olvidar el avance de la subida del nivel del mar y la modificación de la línea de costa puntaumbrieña.

El último choque entre ambas instituciones está en la Canaleta.

La Dirección General de la Costa y el Mar, dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfica, ha remitido un escrito al Ayuntamiento de Punta Umbría en el que indica el inicio de un expediente para recuperar como zona de playa la explanada de La Canaleta que sirve actualmente de bolsa aparcamiento.

El alcalde de Punta Umbría, José Carlos Hernández Cansino, alerta de “las consecuencias negativas que tendrá para el turismo de Punta Umbría esta decisión del Gobierno central” y asegura que “se perderán 250 plazas de aparcamiento en una de las zonas más tensionadas de nuestro municipio, sobre todo en el verano”. Hernández Cansino adelanta que presentará alegaciones “indicando las razones por las que resulta de interés mantener el uso de dicha zona como bolsa de aparcamiento”.

El escrito en cuestión, firmado por el jefe del servicio provincial, Gabriel Cuena, el 23 de julio, da al Ayuntamiento de Punta Umbría ocho días para alegar “cuanto estime conveniente en su defensa”. Según el documento, “transcurrido el plazo anterior sin haber presentado alegaciones, o si habiendo comparecido, fuesen desestimadas, se adoptarán las medidas necesarias para la recuperación posesoria del dominio público marítimo-terrestre ocupado mediante ejecución subsidiaria y desahucio en su caso”.

Según recoge este documento, con fecha 4 de noviembre de 2022 se le comunicó al Ayuntamiento que tenía 15 días para “aportar un plan tendente al levantamiento de la plataforma usada como aparcamiento en la zona de La Canaleta” y se le advertía de que “transcurrido dicho plazo sin que se acreditara la presentación de dicho plan, “se iniciarían por este Servicio las actuaciones tendentes a la recuperación posesoria de dichos espacios”. “Transcurrido sobradamente el plazo concedido”, continúa el escrito, “procede iniciar expediente tendente a la recuperación posesoria del dominio público marítimo-terrestre indebidamente ocupado”.

Como se recordará, el Ayuntamiento de Punta Umbría instaló una plataforma de zahorra para nivelar y estabilizar este terreno en el año 2000, ante la necesidad de una bolsa de aparcamiento en la playa de La Canaleta. Con posterioridad, la Dirección General de la Costa y el Mar ha venido autorizando la utilización de la zona como aparcamiento regulado, la última vez en el año 2022. “Tanto el verano pasado como este ya no lo han permitido, pero este incluso van más allá y no solo no lo autorizan, sino que impiden de facto que se pueda aparcar allí aplicando medidas de vallado de la zona u otras similares”, anuncia el primer edil.