Cansino asegura su mandato con un pacto con el PP y la venta del SAPU 5 por 34 millones de euros

El alcalde de Punta umbría, José Carlos Hernández Cansino, en representación del Grupo Municipal Unidos Por Punta Umbría (UPU), y Rosa María Crespo Carmona, portavoz del Grupo Popular (PP), han firmado hoy el ‘acuerdo por la vivienda social, el desarrollo económico y las mejoras urbanas en Punta Umbría’.

El próximo lunes, día 25, se aprobará en un Pleno extraordinario la venta de los terrenos del SAPU5 que hará realidad el contenido del documento que ambos han rubricado. Durante la firma han estado acompañados por los concejales de los dos grupos municipales.

Este acuerdo supone de facto un pacto político que busca Hernández Cansino como pista de aterrizaje en su antiguo partido, con el que rompió hace varios mandatos por la disensiones internas de los populares puntaumbrieños. El acuerdo es tan amplio (social, económico y urbanístico) que afecta casi al 100% del programa político de ambos grupos municipales en el Ayuntamiento.

El alcalde y la portavoz del PP estrechan lazos

El documento recoge que ambos grupos coinciden en que uno de los principales problemas en Punta Umbría es el acceso a la vivienda. “Por eso es necesario que por parte del Ayuntamiento se ceda o aporte suelo de forma gratuita para ello y que sea el propio Consistorio el que promueva la construcción de viviendas acogiéndose a los planes y subvenciones de la Junta de Andalucía en esta materia”, se explica en el texto.

En este sentido, el documento refleja que para tal fin se hace necesaria la venta de los terrenos del SAPU 5 (Suelo Apto Para Urbanizar) y fijan como precio de salida de los mismos 33.775.349 euros, IVA incluido.

El precio de la vivienda en Punta Umbría actualmente asegura la inversión puesto que el metro cuadrado está por encima de los 1.676 euros de media.

El primer edil puntaumbrieño ha agradecido al Partido Popular “el esfuerzo que ha realizado para buscar el consenso en beneficio de todo el pueblo de Punta Umbría” y la “altura de miras”, ya que este proyecto “superará esta legislatura”.

Del mismo modo, ha resaltado la importancia de la “unión de los políticos en lo que de verdad merece la pena”, al tiempo que hace un llamamiento al resto de la Corporación, PSOE e IU, “para que se sumen a este acuerdo”. Con la vista puesta en los posibles inversores interesados en el SAPU 5, Hernández Cansino ha puesto de manifiesto que “hoy nos unimos 12 de los 17 concejales del Ayuntamiento de Punta Umbría, representando aquí la mayoría cualificada”.

También ha destacado que la venta de estos terrenos “es la única salida que tiene este Ayuntamiento para obtener dinero y destinarlo a la construcción de viviendas en régimen de alquiler social, la mayor necesidad que hay en nuestro pueblo a día de hoy”. Sobre esto último, ha aludido al registro municipal de demandantes de vivienda, “que en la actualidad tiene 810 solicitantes que cumplen los requisitos y, de estos, 660 son jóvenes”.

Rosa Crespo, por su parte, ha explicado que “una vez que hemos tenido tiempo de estudiar en profundidad el documento del SAPU 5“ para verificar la legalidad de los usos de los terrenos, la compatibilidad con los usos actuales como es el caso del Picadero “votaremos a favor a todo lo que sea bueno para Punta Umbría”.Sobre esto último, Crespo ha incidido en que “el proyecto es bueno para Punta Umbría y nuestro partido siempre va a estar a favor de lo que sea bueno para Punta Umbría, venga del partido que venga”.

Además, la portavoz del PP ha asegurado que su partido “ha conseguido que se suba el precio de salida de los terrenos del SAPU 5 hasta una cantidad que nos ha parecido razonable”, en alusión a los 33.775.349 euros, IVA incluido.

También ha señalado que “Punta Umbría necesita viviendas sociales y la venta del SAPU 5 garantiza que se van a poder construir”.

Así, los concejales del PP en Punta Umbría se han reunido previamente con los delegados territoriales de Fomento y del Gobierno de la Junta de Andalucía en Huelva, Jaime Pérez y José Manuel Correa, respectivamente, que “nos han garantizado que Punta Umbría reúne todos los requisitos para poder recibir una subvención desde la Junta del 50% de los 5.500.000 euros que costará construir 48 viviendas municipales en régimen de alquiler, en una parcela municipal en la avenida de La Libertad”, explica. “Si el Ayuntamiento no aporta esta cantidad, la subvención se pierde”, ha concluido Crespo.

Rosa Crespo también ha dicho que, fruto de las negociaciones entre los grupos municipales del PP y UPU, “nuestro partido ha introducido mejoras en inversiones inmediatas que necesita Punta Umbría”, como pavimentaciones de la avenida de la Libertad y Mar de Leva, reurbanización de la plaza Pérez Pastor y entorno (avenida de la ría, paseo Pascasio y calle Lepanto), reforma del Mercado de Abastos y mejoras en la pavimentación de la barriada de San Sebastián, entre otras.

Del mismo modo, el documento señala que ambos grupos políticos acuerdan su participación activa en los trámites del nuevo Plan General de Ordenación Municipal (PGOM) así como en la redacción de los presupuestos municipales de 2024 y resto de años de esta legislatura.

Desde el PSOE se han sembrado algunas dudas sobre la venta de estos terrenos.

Jesús Ferrera en los terrenos afectados por el SAPU 5

Así, el secretario general del PSOE de Punta Umbría, Jesús Ferrera, ha advertido que el actual pliego de condiciones del SAPU 5 recoge instalaciones que no figuran en el expediente, de las que no hay documentación, “lo que nos genera muchas dudas y puede crear indefensión e inseguridad jurídica tanto al inversor como al Ayuntamiento, puesto que se está vendiendo algo de lo que no existen documentos”.

Así, Jesús Ferrera ha alertado de dos posibles irregularidades “que el comprador que venga a interesarse por el SAPU 5 tiene que conocer y, curiosamente, no se hace referencia a ninguna de ellas. La primera, es que el SAPU5 tiene una parte del terreno que se pone en venta que está afectado por suelo de alto valor arqueológico, lo que significa que la Junta de Andalucía, a través de la Delegación Provincial de Cultura, tiene que estar pendiente de qué es lo que se va a hacer ahí, por tanto, hay que pedirle permiso sobre lo qué se va a hacer e informar antes de mover un gramo de tierra”.

Sobre la segunda cuestión, Jesús Ferrera ha mostrado su preocupación, “y es que en el pliego de condiciones se establece la construcción de un puerto deportivo, pero en el expediente no figura ningún documento ni nada que avale que se ha pedido la solicitud de autorización para poder tramitar ese puerto deportivo, ni consta por parte de la Administración competente ninguna autorización sobre el mismo”.

“Por lo tanto, -ha avisado el socialista- se pueden meter en un lío, en ese afán de Hernández Cansino de sacar esto rápidamente y puede generar una indefensión a los intereses del Ayuntamiento y de los intereses del pueblo de Punta Umbría, ya que si alguien viene sobre algo que le estamos vendiendo que no cumple con la legalidad vigente nos puede denunciar por falso documento, porque no existe ningún papel que avale el puerto deportivo y figura en el pliego de condiciones. Y cuidado, también, a esos posibles inversores que se pueden meter en un lío bastante grande”.

El secretario general ha incidido en que “esto que es lo que queremos resolver para que tengamos un proceso legal, tranquilo y seguro” y ha enfatizado que la postura del PSOE con respecto a la venta del SAPU 5 es clara, “que se explique qué va a pasar con el puerto deportivo, que se especifique claramente que estamos en un suelo de alto valor arqueológico, que se complete fuera de estas instalaciones una nueva ubicación, de común acuerdo con los actuales concesionarios, tanto para el picadero Costa de la Luz como para el campo de motocross y que se financia con la venta de los terrenos del SAPU5; y que la venta de estos terrenos no sea nunca inferior a menos de 30 millones de euros.

Con respecto al pacto entre UPU y el PP, Jesús Ferrera ha indicado que “no le sorprende”, pero lo que sí le ha sorprendido es que en el pleno del pasado 7 de febrero, “el PP votara en contra de la aprobación del SAPU5, porque en ese pleno el PP pidió que este proyecto no se aprobara hasta que no se pusieran encima de la mesa como punto de salida para la venta de este terreno 38 millones de euros y la urbanización aparte, que estaba tasada en más de 7 millones de euros, por tanto, el PP pidió en ese pleno más de 45 millones de euros”. “Y ahora nos encontramos con este acuerdo, no entendemos por qué votaron en contra para hacer este paripé en el día de ayer, ya que, si el PP pidió 38 millones más la urbanización aparte, cómo permite ahora que el Ayuntamiento ingrese con esta venta solo 20,5 millones de euros, si les quita a esos 33 millones de euros el 21% del IVA, más la urbanización. Esto quiere decir que han montado un circo diciendo una cantidad, que al final no las respetan ni ellas mismas”, ha aseverado.

Por último, Jesús Ferrera ha señalado que “esto se lo podrían haber evitado y haber aprobado el SAPU5, el 7 de febrero, porque ahora es cuando de verdad tenemos sospechas de algo que huele mal”.