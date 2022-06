Detienen a un conductor en Lepe por cometer cinco infracciones graves

La Policía Local de Lepe se ha hecho eco en sus redes sociales de la denuncia a un conductor, que ha sido detectado en un control preventivo y al que se le imputan el haber cometido cinco infracciones viales graves.

Las infracciones detectadas por los agentes han sido: no poseer permiso vigente que le habilite conducir en España, no tener concertado un seguro obligatorio, no tener la ITV en vigor y, para colmo, ha dado positivo en drogas (THC y Cocaína) y en alcoholemia.

El conductor ha sido sancionado por todos estos hechos, alcanzando la suma de todas las infracciones 3.400€, lo que ha supuesto, además, que el vehículo haya quedado inmovilizado en el depósito municipal de vehículos.