Rosario de la Corte: “Al Papa le pediría consejos para defender más mi fe católica”

Se acerca hoy a esta tribuna pública Rosario de la Corte, una persona entrañable, más de Huelva que un choco, con alto sentido de la amistad, solidaria, empática, comprometida, optimista, rociera, recreativista, semanasantera…y bueno a uena gente

Casada y con una hija de 9 años que se llama Rosario también, aunque le dice “Yayo”. Estudió empresariales en Madrid, en CUNEF (Colegio Universitario de Estudios financieros). Durante dicho periodo allí residió en el Colegio Mayor Universitario MARA donde disfrutó muchísimo e hice grandes amigas. Cuando acabó hizo un año de prácticas en el Banco Santander y en 2001 empezó a trabajar en Sevilla en Morgan Stanley. En el año 2005 regresa a Huelva y comienza a trabajar en Caja Mediterráneo, que posteriormente es comprada por Banco Sabadell, donde sigue prestando sus servicios profesionales a día de hoy.

Llamo a Rosario para realizar esta entrevista un día antes de salir ella a hacer el camino hacia la aldea almonteña con la hermandad del Rocío de Huelva, por lo que lógicamente, lo dejamos para la vuelta.

Una vez en la capital, y, con un calor de justicia, empezamos a conversar y este es el resultado:

¿Qué opinión tienes de la situación que estamos viviendo?

Sin duda es un momento muy raro. Después de los 2 años de pandemia, lo último que nos podíamos imaginar es que habría una guerra en Europa… Tengo la sensación de que todo es muy cambiante y pasa muy deprisa, y de que no podemos dar nada por sentado …

¿Cómo crees ha cambiado la vida después de 2 años de pandemia?

La verdad es que creía que iba a cambiar más … Después de lo que hemos pasado pensé que íbamos a valorar más las cosas verdaderamente importantes. Por un lado a valorar a los profesionales sanitarios, a dedicar más recursos a la investigación, a la ciencia, etc … y por otro a disfrutar más de cosas tan sencillas como poder comer con tus padres o tus amigos, o simplemente que tu hija pueda ir al colegio, pero en general veo que todo va volviendo a la normalidad sin muchos cambios y que nos seguimos preocupando por las mismas tonterías.

¿Te esperabas una guerra en Europa en pleno siglo 21?

Creo que nadie podía imaginarse eso.

¿Has pasado miedo en algún momento?

Miedo no. Las personas que tenemos fe siempre tenemos que pensar que estamos en manos de Dios, y confiar. Aunque la incertidumbre siempre te inquieta y te produce cierta intranquilidad. Además, gracias a Dios en casa no hemos tenido ninguna situación complicada y hemos vivido la pandemia con bastante normalidad, dentro de las circunstancias.

¿Qué proyectos tienes para el futuro y que haces ahora?

Actualmente trabajo como Directora de Negocios en la O.P. del Banco Sabadell en Huelva y espero poder seguir ejerciendo mi profesión en el futuro como hasta ahora. Sí que es verdad, que con tanta incertidumbre como hay en el sector siempre es bueno tener un plan “B”, que tengo … pero que espero no tener que poner en práctica. Mis proyectos para el futuro se centran en pasar el mayor tiempo posible con mi familia, sobre todo con mi marido y mi hija, y en poder ofrecerle la mejor educación posible en el futuro.

¿Qué recuerdos guardas especialmente de tu vida profesional?

Guardo sobre todo muy buenos recuerdos de los comienzo en Morgan Stanley en Sevilla, donde aprendí muchísimo, y donde hice grandes amigos y también guardo muy buenos recuerdos de los comienzos en Caja Mediterráneo, cuando abrimos la oficina de Huelva.

¿Qué significa para Huelva y El Rocío?

En mi casa, desde niña, siempre he escuchado a mis abuelos contar cosas de Huelva y además he tenido la suerte de disfrutarlos mucho tiempo, por lo que tengo muchos recuerdos de sitios que ya no existen, como el estadio antiguo del Recre, al que íbamos con mis abuelos Antonio y Lola, cuando me llevaban a merendar al Pelayo, o a comprar bizcotelas a Jorva, y también de las tardes detrás del mostrador de la zapatería de mi abuelo Pepe, en la calle Palacios, La Colmena. Como se dice soy onubense “por los cuatro costaos”, y eso hace que quiera y disfrute las cosas de Huelva de manera natural: La Cinta, un atardecer en el Conquero, Las Colombinas, un fandango, El Litri, la Ría, las gaviotas, y por supuesto el Rocío

Sin embargo, y aunque he disfrutado de muchos Rocíos con mis padres, la devoción rociera no es algo que me venga por tradición familiar, donde siempre han sido más cofrades que rocieros. Mi vinculación con la Hermandad de Huelva es algo más personal, que empecé a disfrutar con mis hermanos y amigos hace mucho tiempo, y que se ha ido forjando con los años. Este año después de varios años he podido disfrutar del Rocio con mis hermanos y ha sido muy bonito.